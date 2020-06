De echtgenote van Christophe (37) gaat weg voor een andere vrouw: “Mijn vrouw heeft gevoelens voor haar beste vriendin”

Eva en Kato? They go way back”, vertelt Christophe. “In de middelbare school al viel Kato als een blok voor Eva. Ze begonnen toen een relatie, maar Eva wist niet zeker dat ze ‘voor de vrouwen’ was.” En waar het liefdesverhaal stopt, ontstaat een vriendschap. En die is nooit verdwenen. “Ik nam Kato erbij, als ‘beste vriendin’ van Eva. Wij kregen twee kinderen, ook Kato werd mama in een andere relatie. En vorig jaar, toen het bij Kato thuis fout liep, was Eva er om haar op te vangen. Ze gingen regelmatig samen op stap – en ik gunde haar dat. Natuurlijk. Waarom niet?”

“Wij waren al die jaren het perfecte koppel in mijn ogen. Met twee schatten van kinderen – intussen zijn ze 7 en 9 jaar oud – en heel wat toekomstdromen. Ik schrok me dood toen Eva een paar maanden geleden plots zei dat ze niks voor me voelde. Dat er geen connectie meer was, waardoor er ook geen seks meer kon zijn. En dat ze eigenlijk nooit echt van me gehouden had. Dat ze destijds met haar verstand gekozen had, maar niet met haar hart. Mijn wereld stortte in, die avond, in onze slaapkamer.”

In de moeilijke gesprekken die hierop volgden, vroeg Eva tijd en ruimte ‘om zichzelf terug te vinden’. “Ach,” zucht Christophe, “ik noem het een identiteitscrisis. Ze voelde zich om de een of andere reden slecht en ik bleek de grote schuldige. Terwijl ik nooit iets anders gedaan heb dan haar met heel mijn hart beminnen. Voor mij werd steeds duidelijker dat Kato enorm veel invloed op haar heeft. Zij wil mij en Eva uit elkaar en heeft me dat al letterlijk op sms gezet. Mocht Kato een man zijn, dan zou iedereen het zien zoals ik. Nu wordt het verdoezeld onder de noemer ‘beste vriendin’. Ik weet zeker dat ze nog altijd gek is op Eva, en ontdekte dat ze haar ook lesbisch getinte filmpjes stuurt. Maar als ik Eva vraag of ze ook een lesbische relatie heeft met Kato, ontkent ze dat.”

“Eva en ik gingen al heel wat maanden in therapie, en daar zei ze letterlijk dat haar liefde ‘op’ was. De therapeut raadde aan om even weg te stappen van onze situatie om alles op een rijtje te zetten alvorens tot een scheiding over te gaan. Wat ze meteen deed: ze huurde een huisje en vertrok. In haar vrije tijd gaat ze alleen nog met Kato en de kinderen op stap. Kato is daar zelfs al blijven slapen. Want bij haar voelt ze zich wel goed, zegt Eva.”

“Sommige vrienden bewonderen mijn doorzettingsvermogen, anderen verklaren me voor gek, maar ik kan en wil ons huwelijk niet zo snel opgeven. Vooral omdat ik denk dat dit alles gebeurt onder invloed van een derde persoon. Mijn relatie met Eva kan gered worden, mocht Kato niet in het spel zijn. Dat weet ik heel zeker.”

“Mijn drijfveer is niet alleen mijn liefde voor Eva, maar ook onze twee kinderen. Zij zijn er gekomen uit liefde, niet uit een leugen. Ze verdienen het niet om hun ouders uit elkaar getrokken te zien worden. Geen van hen beiden is graag in het huisje van hun mama, geen van hen vindt Kato een leuke persoon. Natuurlijk zou ik tegen Eva kunnen zeggen: oké, ga maar en word gelukkig met Kato. Kandidaten genoeg, hoor, met wie ik zelf in een nieuwe relatie kan stappen. Maar dat is niet wat ik wil. Ik ben bereid om Eva alle tijd te geven die ze nodig heeft. Ze is gewoon in de war. Althans, dat hoop ik.”

“Ik had nooit verwacht dit te moeten doorstaan. Maar ik heb maar één leven. Ik heb maar één gezin. Ik zal op mijn sterfbed kunnen zeggen dat ik er alles aan gedaan heb om hen gelukkig te maken en niet ­zomaar op te geven. Hoe kan ik Eva tot inzicht doen komen?”

De raad van Wim Slabbinck: ‘Probeer haar keuze te aanvaarden’

“Ik merk dat je al heel wat pogingen ondernomen hebt om Eva van gedacht te doen veranderen. Het siert je dat je alles wil doen om je kinderen en je gezin gelukkig te maken. Je vecht om te behouden wat je ooit had. Alleen is dat nu net het enige waar je geen controle over hebt. Eva maakt een ingrijpende levenskeuze, en tegen díé stroom ingaan werkt vaak niet. Het leidt alleen maar tot frustraties bij jullie allebei.”

“Hoe moeilijk het ook voor je is: soms moeten we loslaten wat we willen behouden om een goede toekomst mogelijk te maken. Om ons geluk te kunnen waarborgen is het belangrijk dat we keuzes maken. Het is door het maken van keuzes dat een nieuwe, hoopvolle toekomst tastbaar wordt.”

“Als Eva bij haar inzicht over haar toekomst blijft, is het van belang om te werken mét die keuze. Dat is ook in het belang van je kinderen. Zij hebben eveneens behoefte aan duidelijkheid. Hoe zullen hun papa en mama hun leven inrichten, zodat er een duidelijke structuur ontstaat waarin ze zich opnieuw veilig en geborgen voelen?”

“Als je op een dag de existentiële keuze van Eva aanvaardt, kan je mogelijk de connectie met haar versterken. Of wie weet: misschien zal het uitbouwen van een nieuw leven haar duidelijk maken dat datgene wat ze had veel meer waarde had dan ze vermoedde.”

“Het kan zinvol zijn om na te denken wat ervoor gezorgd heeft dat Eva gedurende lange tijd wél bij je bleef. Wat is er in de laatste jaren in jullie connectie veranderd, waardoor de band minder sterk werd? Welke zaken maakten van jullie een sterk koppel? Hoe kan er daar weer meer van zijn?”

“Over Eva’s seksuele oriëntatie ten slotte ook nog dit: we bevinden ons allemaal op een spectrum van biseksualiteit, waarbij niemand honderd procent heteroseksueel of homoseksueel is, maar ergens tussenin. Velen onder ons zijn seksueel flexibel. Vrouwen hebben gemiddeld een grotere erotische plasticiteit dan mannen: hiermee bedoel ik de veranderlijkheid van het seksuele gedrag of de invloed die persoonlijke, sociale en culturele omstandigheden kunnen hebben op dat gedrag. Met andere woorden: Eva’s verhaal is geen uitzondering.”

