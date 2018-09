De échte redenen waarom we na verloop van tijd minder seks hebben Birte Govarts

28 september 2018

08u30

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Bij het begin van een relatie vrijen de meeste koppels de sterren van de hemel. Maar zoals we allemaal weten blijft die fase jammer genoeg niet duren. Een Britse studie zocht uit waarom.

Voor de studie - die werd uitgevoerd door de online doktersservice DrEd - werden 1.000 mannen en vrouwen uit zowel Europa als de Verenigde Staten ondervraagd. Onder hen mensen van verschillende leeftijden en origine en met diverse geaardheden.

Niet verrassend is het feit dat 71,5% van de ondervraagden vermoeidheid noemt als een van de belangrijkste redenen waarom ze minder seks hebben dan vroeger. Ongeveer de helft van de respondenten zegt dat hun job of het te druk hebben in het algemeen soms een stokje voor een stomende vrijpartij steekt.

Opvallender: maar liefst 12,8% van de ondervraagden geeft aan minder te vrijen omwille van pijnklachten. Het gaat dan niet alleen om pijn die rechtstreeks te maken heeft met de penetratie - zoals bij vrouwen die lijden aan vaginisme -, maar ook om onrechtstreekse klachten zoals een slechte rug of artritis.

9,1% van de respondenten zegt liever te masturberen dan seks te hebben met hun partner, omdat ze hun eigen lichaam beter kennen dan de ander en dus ook meer kans hebben op een orgasme.

Gelukkig komen uit het onderzoek ook verschillende redenen naar voor waarom het wél fijn is om te vrijen met iemand die je al lang kent. De belangrijkste: het feit dat je open kan zijn over wat je fijn vindt en wat niet, en dat je samen kan experimenteren.

