De echte redenen waarom vrouwen vreemdgaan

05 februari 2019

Als het gaat om een scheve schaats rijden, worden mannen vaak met het vingertje gewezen. Toch blijkt dat ook vrouwen meer en meer vreemdgaan. Maar waarom hebben zoveel vrouwen een affaire? Wij pluisden het voor je uit.

Voor haar boek ‘The Secret Life of the Cheating Wife: Power, Pragmatism and Pleasure in Women’s Infidelity’, sprak sociologe Alicia Walker met 46 vrouwen die vreemdgingen. Allemaal hadden ze een profiel op Ashley Madison, een website voor mensen die op zoek zijn naar een affaire.

Uit haar gesprekken concludeerde ze dat vrouwen die op de site zaten eerder naar plezier zochten, dan naar een emotionele band. “De vrouwen die ik sprak bedrogen hun man meestal om dezelfde reden: orgasmes”, vertelt Walker. “Ze waren niet op zoek naar een nieuwe echtgenoot, alleen maar naar seksueel genot.”

Walker ontdekte ook dat de vrouwen die een profiel hadden op de website, twijfelden aan het begrip monogamie. “We zien het huwelijk als een prestatie”, legt ze uit. “Het moet aan al onze behoeftes voldoen. De man hoort een goede minnaar, een geweldige vader, een goede echtgenoot en een beste vriend te zijn. Dat zijn behoorlijk veel verwachtingen om te stellen aan een persoon, en dat beseffen deze vrouwen ook. Zij weten dat niet een persoon aan al hun behoeften kan voldoen, dus zoeken ze bepaalde dingen zoals seks bij iemand anders.”

“Ik ben echt gaan geloven dat een persoon niet alles voor je kan doen en het is oneerlijk om dat te verwachten”, vertelt een van de vrouwen. “’Zolang je van elkaar houdt, lukt het wel’, denk je dan. Maar dat klopt niet. Een huwelijk blijft hard werken, ook als je van elkaar houdt, en het is nu eenmaal onmogelijk om alles te vinden bij een enkele persoon.”

“Nog lang en gelukkig” is een mythe

Als je de romantische films en romans mag geloven, kan de liefde inderdaad alles overwinnen. Toch is het begrip van levenslange monogamie volgens velen achterhaald. “Levenslange monogamie strookt niet met de primaire behoeften van de mens. Vooral voor heteroseksuele vrouwen is het biologisch gezien heel begrijpelijk dat zij op zoek zijn naar de beste genen om kinderen mee te krijgen”, vertelt onderzoeker David Bust aan The Sunday Times.

Maar dat vrouwen puur voor de lust of om biologische redenen op zoek gaan naar een andere man, is wat kort door de bocht. Uit onderzoek blijkt immers dat er nog tal van redenen zijn waarom vrouwen vreemdgaan. Uit een studie van antropologe Helen Fisher blijkt dat vrouwen, niet geheel onverrassend, vooral een affaire hebben als ze niet tevreden zijn over hun algehele relatie, waardoor ze bij iemand anders zoeken wat in hun relatie ontbreekt. Vaak gaan ze dan ook vreemd om de volgende redenen:

Ze voelen zich ondergewaardeerd, verwaarloosd of genegeerd. Ze voelen zich meer als een huishoudster, oppas of financiële dienstverlener dan als een vrouw of vriendin. Daarom zoeken ze iemand die hen waardeert voor wie ze zijn, niet voor wat ze doen in het huishouden bijvoorbeeld.

Ze verlangen naar intimiteit. Vrouwen voelen zich meer gewaardeerd en verbonden met iemand anders door met iemand te praten en samen plezier te hebben dan via seks. Als ze die emotionele connectie niet hebben met hun partner, zoeken ze die elders.

Ze zijn overweldigd door de verwachtingen van anderen. Uit recent onderzoek blijkt dat vrouwen die ondanks het feit dat ze houden van hun echtgenoot en hun leven, toch kunnen vreemdgaan. Die vrouwen beschrijven vaak dat ze zich niet gewaardeerd voelen omdat ze te allen tijde beschikbaar moeten zijn. Ze zoeken dan naar buitenechtelijke seks om zich wel gewaardeerd te voelen.

Ze voelen zich eenzaam. Vrouwen kunnen zich om tal van redenen eenzaam voelen in hun relatie. Misschien werkt hun partner lange uren of moet hij veel reizen voor zaken, of misschien is hij emotioneel niet beschikbaar. Wat de oorzaak ook is, veel van die vrouwen gaan op zoek naar iemand anders om die leegte te vullen.