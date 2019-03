De drie verschillende leeftijden waarop mensen het vaakst vreemdgaan Margo Verhasselt

29 maart 2019

09u42

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Bedriegen we sneller als we een dagje ouder zijn? Niet per se. Maar volgens een onderzoek door Ashley Madison, vreemdgangerswebsite, zijn er drie leeftijdscategorieën waarin het vaakst een scheve schaats gereden worden.

In totaal werden 2.099 leden van de site bevraagd, zij werden dan nog eens onderverdeeld in leeftijdsgroepen; 18 en jonger, 19 tot 29, 30 tot 39, 40 tot 49, 50 tot 59 , 60 tot 69 en 70 en ouder. Mannen worden over het algemeen lid van de website wanneer ze 36 jaar zijn, vrouwen in hun 33ste levensjaar. Waarom zou iemand zich in godsnaam inschrijven op een vreemdsgangerswebsite, hoor ik je al denken. Daar is een verklaring voor volgens Isabella Mise, communicatiedirecteur van het bedrijf: onbeantwoorde verwachtingen. “Maar al te vaak leggen onze leden ons uit dat hun huwelijk niet is wat ze ervan verwacht hadden. Nadat de roze wolk wegtrekt en kinderen op het toneel verschijnen, verandert de zaak. De relatie is minder passioneel, mensen hebben minder seks en focussen meer op het dagelijks leven.”

Uiteraard, onbeantwoorde verwachtingen en echtelijke problemen gaan niet altijd hand in hand met een affaire, maar voor sommigen is het wel een goed excuus. Een avontuurtje met iemand anders is dan een goede manier om wat stoom af te laten. Het onderzoek van Ashley Madison geeft meer uitleg over waarom mensen bedriegen en bij welke leeftijden dat het vaakst gebeurt.

1. 30 tot 39 jaar - 32%

Van de 2.099 ondervraagden gaf 32% aan dat hun eerste affaire begon toen ze tussen de 30 en 39 jaar oud waren. De gemiddelde leeftijd waarop mensen in het huwelijksbootje stapten was 28. “Deze data toont aan dat mensen niet snel na hun huwelijk beginnen rondkijken”, stelt Mise.

Mise benadrukt dat de meeste mannen en vrouwen een account aanmaken op de site wanneer ze ongeveer 30 jaar zijn, dus het is geen al te grote verrassing dat deze groep bovenaan het lijstje prijkt.

2. 19 tot 29 jaar - 28%

De volgende op het lijstje was een jongere groep. 28% van de 19 - 29 jarigen gaf aan wel eens overspel te plegen. “Onze verwachtingen over het huwelijk en over wie onze partner gaat zijn en hoe die zich gedraagt kan voor wat teleurstelling zorgen”, vertelt dr. Tammy Nelson, seks- en relatietherapeut.

3. 40 tot 49 jaar – 24%

Op de derde plaats met 24% waren de mensen tussen 40 en 49 jaar en bij deze groep zou vooral stress de oorzaak zijn. “Wanneer koppels beseffen wat voor uitdaging een huwelijk kan zijn, zeker met een gezin, dan kan het een onaangename verrassing zijn om te ontdekken welk effect dat heeft op hun gevoelens”, legt dr. Nelson uit. “Meer mensen begaan een fout nadat er kinderen zijn, misschien omdat ze verlangen naar een perfecte partner, of omdat ze terugdenken aan een leven voor kinderen en al de verantwoordelijkheden die daarbij horen."