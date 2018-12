De do’s en don’ts van melige posts op Instagram Liesbeth De Corte

17 december 2018

15u09

Bron: Refinery29 0 Seks & Relaties Van “Mijn eerste kerst met mijn liefje” tot “You are my everything” of “Hoera, 15 maanden samen met de liefde van mijn leven”. Tijdens de eindejaarsperiode durven verliefde koppels extra melig uit de hoek te komen. Voel jij het ook kriebelen om een romantisch kiekje te posten op Instagram? Dan hou je best rekening met de volgende zaken.

Jij mag dan wel van de daken willen schreeuwen dat je compleet hoteldebotel bent van je allerliefste, weet dat niet iedereen hier een boodschap aan heeft. Meer zelfs: de meesten zullen geïrriteerd met de ogen rollen na het zien van jouw zeemzoete post. En dat heeft twee redenen. Zo werken melige captions op Instagram vaak op je zenuwen omdat je ze al ettelijke keren hebt gelezen. Met hashtags als #mcm (man crush Monday) of #wcw (Woman crush Wednesday) spring je dus beter zuinig om. Je volgers weten wel dat je in een relatie zit, je hoeft dat niet elke week nog eens te benadrukken. Kortom, ga voor de ‘less is more’-aanpak.

Dat geldt ook voor de mijlpalen als koppel. Of je nu een maand, zes maanden, een jaar of 14 maanden samen bent: je vrienden zullen heus wel blij zijn voor jou, maar ze hebben geen maandelijkse herinnering nodig om te weten dat jij nog steeds tot over je oren verliefd bent op je wederhelft. Vier het desnoods elke maand privé en zwier maximum één keer per jaar een foto van jullie tweetjes online om jullie ‘jubileum’ te vieren.

Kies voor een originele caption

Een tweede reden waarom melige posts op weinig appreciatie kunnen rekenen, is dat de bijbehorende teksten vaak een torenhoog cliché zijn. Als je voor zeemzoet gaat, doe het dan goed. Nu zijn we zelf lekker melig, maar spreek vanuit je hart. Maak het persoonlijk en wees jezelf. Zijn jullie grappig en sarcastisch? Maak in je bijschrift dan geen inside joke, maar een mopje waar iedereen mee kan lachen. Melig zijn mag best, maar vertel eerlijk en oprecht wat je voelt. Beloofd, #pinkypromise?