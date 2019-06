De datingapp die je een score op 5 geeft Margo Verhasselt

20 juni 2019

15u10

Bron: nypost 0 Seks & Relaties “Op een schaal van 1 tot 10, hoe knap vind je mij?”, het is een vraag die op het eerste gezicht wat wenkbrauwen doet fronsen. Maar datingapp Once geeft toe dat ze hun gebruikers er wel degelijk een antwoord op geven.

Hoe goed val je in de smaak bij potentiële matches? Het is een vraag die haast iedereen zich stelt op datingapps. En die vraag wil slowdatingapp Once eerlijk beantwoorden. Gebruikers worden geëvalueerd op basis van hun foto’s en krijgen vervolgens een score op 5.

Het transparante - en misschien tikkeltje harde - nieuwe systeem geeft weer hoe het algoritme van de app werkt. De bedenker van de app is dan ook van mening dat het geen zin heeft om de waarheid achter te houden. “De rankingsalgoritmes geven de onuitgesproken geheimen van de datingindustrie weer”, legt CEO Jean Meyer uit aan The Post. “We weten dat wij het doen, we weten dat onze concurrentie het doet, dus waarom zouden we er dan niet eerlijk over zijn?”

Meyer is van mening dat de ranking ervoor kan zorgen dat mensen op zoek gaan naar meer realistische matches. Die verklaring koppelen ze ook aan een wetenschappelijk fenomeen: assortatieve paring, waarbij we op zoek gaan naar een soortgelijke partner.

Als een persoon met een ‘slechte’ beoordeling het plots beter doet, stijgt hun rating. Dat kan gebeuren als ze matchen met een persoon met een hoge score, wat ook betekent dat mensen met een score van 4 of 5 meer machtes hebben op de app. “Hoe hoger je score, hoe meer je likes doorwegen”, legt de CEO uit. Andere datingapps zouden gelijkaardige systemen gebruiken, maar klappen nog niet uit de biecht. Ik doe dat alvast wel: zelf kreeg ik van de app een score van 3,7 op 5.