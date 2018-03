De beste manier om een relatiebreuk te verwerken, volgens deze psycholoog ND

06 maart 2018

19u11

Een gebroken hart doet onvermijdelijk pijn, daar kan je niet om heen. Wie het al meemaakte weet gelukkig dat er licht is aan het einde van de tunnel, maar dat maakt die tunnel nog niet minder donker. Psycholoog Guy Winch helpt in zijn boek How to Fix a Broken Heart heel wat misverstanden over relatiebreuken en liefdesverdriet uit de wereld. Hij geeft tips over hoe je dat gebroken hart langzaam weer doet helen.

Alle theorieën over hoelang het duurt om over je ex heen te raken ten spijt: volgens psycholoog Guy Winch heb je dat voor een groot deel zelf in de hand. De Amerikaanse auteur van How to Fix a Broken Heart benadrukt dat een relatiebreuk ons veel harder treft dan we zelf beseffen, en dat er meer nodig is dan een familieverpakking ijs, ettelijke romantische komedies en een losse scharrel om over je ex heen te raken.

Liefde is verslavend. Na een relatiebreuk moeten we dan ook afkicken Psycholoog Guy Winch

"MRI-scans van het brein hebben aangetoond dat wanneer een relatie op de klippen loopt, dezelfde mechanismen in de hersenen worden geactiveerd als wanneer een drugsverslaafde probeert af te kicken van cocaïne," legt hij uit aan The Independent. "Met andere woorden: liefde is verslavend en als ons hart wordt gebroken, moeten we door een stevige afkickfase." Dat verklaart onder meer waarom we zo geobsedeerd kunnen raken door onze ex, en het gevoel hebben dat we hevig verlangen naar iets dat we niet (meer) kunnen krijgen. Net zoals iemand die zijn "shot" nodig heeft.

Geromantiseerd beeld

Het verklaart ook meteen waarom het zo moeilijk kan zijn om ons daarna aan iemand nieuw te binden. We hebben de neiging om onze ex op een voetstuk te plaatsen en te idealiseren. Onbewust spring je creatief om met je herinneringen aan de relatie, door jezelf ervan te overtuigen dat de romantische versie van het verleden de meest accurate is. Terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet het geval was. "Je moet ervoor zorgen dat élke gedachte die je hebt over je ex, realistisch en gebalanceerd is," benadrukt de psycholoog. "Als je voortdurend het beeld voor je ziet van jullie leukste vakantie samen, denk dan ook eens aan dat ene weekend waarop jullie enkel ruzie maakten. Als je verlangt naar een warme omhelzing van je ex, denk dan eens aan de nachten waarop je niet kon slapen omdat hij of zij alle dekens had afgepakt en je in zijn slaap naar de rand van het bed duwde."

Vergeet behalve die ene heerlijke vakantie ook niet dat weekend waarop jullie enkel ruzie maakten Psycholoog Guy Winch

Dumpen versus gedumpt worden

Wie gedumpt werd, kan al snel in de val trappen van zelfmedelijden als 'gedumpte'. Je vult je dagen met zelfbeklag en krijgt het gevoel dat je ex ondertussen de tijd van zijn of haar leven heeft. Waarom voelt het voor de gedumpte vaak veel erger aan dan voor de "dumper"? "Meestal heeft de persoon die de relatie beëindigt hier al lang over nagedacht," legt Winch uit. "Hij of zij is emotioneel al wat losgekoppeld van de relatie. Ze hebben de breuk al deels kunnen verwerken. Wie gedumpt wordt, voelde dit soms totaal niet aankomen. Dan ben je nog maar in de pijnlijke beginfase van verlies en rouw."

5 TIPS OM ZO SNEL MOGELIJK TE HERSTELLEN VAN EEN RELATIEBREUK

Voor wie een relatiebreuk te verwerken heeft, geeft de psycholoog nog vijf concrete tips mee.

1. Zoek je ex niet op sociale media op. Zo blijft de ander door je hoofd spoken en wordt het nog moeilijker om te stoppen met fantaseren over jullie gebroken relatie. Verwijder hem of haar desnoods even van je vriendenlijst, tot je voelt dat je helemaal over de breuk heen bent.

2. Maak een lijstje met de dingen in je relatie die je minder leuk vond. Dat kunnen specifieke eigenschappen van je ex-partner zijn, maar net zo goed bepaalde compromissen die je tegen je zin moest maken. Meegaan naar familiefeesten, vegetarisch koken, enzovoort.

3. Zoek opnieuw naar wat je leuk vindt. Hobby's of vrienden verwaarloosd tijdens jullie relatie? Pik de draad terug op om opnieuw energie te krijgen. Ga sporten, neem muziekles, bel die oude vrienden op. Het leven gaat door, ook zonder je ex.

4. Verwijder dingen die herinneringen aan je ex pijnlijk maken, zoals foto's, brieven, sms'jes enzovoort.

5. Reken op je vrienden. Ga in op het aanbod van verschillende vrienden die er voor je willen zijn na de relatiebreuk. Of het nu samen naar een droeve film kijken is of gaan paintballen: omring je door goed gezelschap, die je troost kunnen bieden.