De 6 grote verschillen tussen hoe mannen en vrouwen verliefd worden Margo Verhasselt

24 januari 2019

09u03

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Als het op daten en relaties aankomt, zijn er niet zo veel verschillen tussen hoe mannen en vrouwen verliefd worden. Maar door onze biologie en de verwachtingen van de maatschappij kent de aanloop naar verliefd worden wel wat verschillen, zoals wie bijvoorbeeld het eerst 'ik hou van jou’, zegt.

Liefde, het is een abstract iets dat moeilijk meetbaar en definieerbaar is. “Het is bijzonder moeilijk om ‘verliefd worden’ te bestuderen omdat het zo subjectief is”, legt psycholoog Dr. Danielle Forshee uit aan lifestylewebsite Bustle. “Onderzoek toont aan dat mannen en vrouwen verschillen in het tonen van emoties en hun gedachtes daarover ook op een andere manier beschrijven.” We bekijken wat de wetenschap te zeggen heeft over het verschil tussen man en vrouw wanneer het op verliefdheid aankomt.

1. Mannen krijgen sneller gevoelens

“Een studie toont aan dat mannen sneller verliefd worden, en die gevoelens ook sneller delen dan vrouwen dat doen. Dat gaat in tegen het stereotype dat beweert dat het altijd de dames zijn die meteen hoteldebotel zijn”, leggen datingexperts Jonathan Bennett en David Bennett uit. Romantische films en de moderne maatschappij mogen dat dan wel tegenspreken, er is geen geschreven wet die zegt dat het altijd de vrouwen zijn die eerst verliefd worden.

2. Mannen zeggen ‘ik hou van je’ eerst

Een studie door Harrison en Shortall die gepubliceerd werd in Psychology Today toont aan dat het ook opnieuw bij deze kwestie de heren zijn die eerst hun liefde van de daken schreeuwen. “Mannen zouden eerst zeggen dat ze van iemand houden in een nieuwe relatie”, vertelt Caleb Backe, gezondheids- en welnessexpert. “Vrouwen houden hun gevoelens wat langer verborgen.”

3. Vrouwen zeggen vaker 'ik hou van jou’

Als een koppel al een tijdje samen is, hebben dames het er niet moeilijk mee om hun gevoelens uit te drukken. Ze zouden dan ook vaker aan hun partner laten weten dat ze van hen houden. “Heel wat onderzoek toont aan dat in verschillende culturen vrouwen vaker 'ik hou van jou’ zeggen dan mannen”, legt dr. Forshee uit.

Daarnaast zou de zin meer betekenis dragen voor vrouwen dan voor mannen. “Over het algemeen plaatsten vrouwen de 'ik hou van jou’s’ van hun partner in hun top 10 van meest romantische daden, maar verrassend genoeg doen mannen dat niet.”

4. Vrouwen focussen meer op een liefde

Denk even terug aan je middelbareschooltijd en de liefde van toen. Focuste je toen altijd op maar een persoon? Of was je eigenlijk verliefd op 10 mensen tegelijkertijd?

“Een studie toonde aan dat adolescente mannen sneller verliefd worden en ook vaker vallen voor meerdere meisjes tegelijkertijd, terwijl meisjes hun aandacht maar aan een jongen geven", leggen Jonathan en David Bennett uit.

5. Mannen en vrouwen zoeken dezelfde kwaliteiten in partners

Althans, in partners met wie ze een lange tijd samen willen zijn. “Over het algemeen toont onderzoek aan dat zowel mannen als vrouwen dezelfde kwaliteiten zoeken in een partner waarmee ze een toekomst willen opbouwen. Ze willen een partner die vriendelijk, intelligent, begripvol en liefdevol is”, legt dr. Forshee uit.

6. Mannen hebben vaker het gevoel dat hun liefde onbeantwoord blijft

Een studie uit 2010 door Andrew Halperin en Martie Hazleton aan de Universiteit van California, Los Angeles toonde aan dat mannen vaker het gevoel van liefde op het eerste gezicht meemaken in hun leven en dus ook vaker gevoelens van onbeantwoorde liefde ervaren. Al werd ook aangetoond dat mannen lust al eens durven verwarren met liefde en daarom over het algemeen even vaak verliefd worden tijdens hun leven dan vrouwen.