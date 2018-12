De 3 dingen die elke vrouw zou moeten doen na de seks Nele Annemans

08 december 2018

17u56

Je weet vast wel wat je moet doen tijdens een stomende vrijpartij. Maar wist je al dat elke vrouw deze 3 dingen moet doen ná de seks?

1. Ga plassen, maar alleen als je echt moet

Je hebt waarschijnlijk al gehoord dat je het best meteen na het vrijen gaat plassen. Daardoor spoel je de bacteriën weg die tijdens de seks naar je urinebuis zijn verplaatst en zo zou je blaasontstekingen kunnen voorkomen. Toch hoef je niet meteen na de seks weg te spurten voor een toiletbezoek. Als je pas 20 minuten of een uur later de drang voelt om te plassen, loop je niet meer risico op een blaasontsteking. Knuffel dus gerust nog even verder voordat je gaat plassen. Als je vaak last hebt van het euvel ga je wel het best zo snel mogelijk naar het toilet. Vrouwen die er nooit problemen mee hebben, hoeven hun toiletgewoontes niet speciaal aan te passen.

2. Herhaal in je hoofd wat er net gebeurd is en deel het daarna met je partner

Zet je mentale knop op rewind en speel alle gebeurtenissen van het begin tot het einde opnieuw af in je hoofd. Als het een leuke en goede vrijpartij was, denk dan na over wat ze precies zo goed maakte. Vertel dat dan ook tegen je wederhelft want nu is absoluut het beste moment om erover te praten. Later is het een heel pak moeilijker om het onderwerp opnieuw boven te halen. Ook genegenheid na de seks komt zowel je emotionele als seksuele relatie met je partner ten goede.

3. Let op ongemakken

Soms heb je last van pijn tijdens of na de seks. De 2 meest voorkomende ongemakken zijn pijn die veroorzaakt wordt door de vagina die te droog is en een dieperliggende pijn. Die laatste kan verschillende oorzaken hebben zoals constipatie, spierspasmen of als je partner je eierstokken raakt. Als je elke keer of vaak last hebt van deze ongemakken, raadpleeg dan je arts. Die kan nagaan of er ernstigere problemen aan de oorzaak liggen zoals cysten, vleesbomen of endometriose waarbij het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoederholte bevindt.

