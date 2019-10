Exclusief voor abonnees David (33) “Straks zal ik alleen eindigen, als een cynische oude homo” Corine Koole

06 oktober 2019

08u04 0 Seks & Relaties Zomaar wat rondfladderen, het was niets voor David (33). Liefde zonder voorbehoud, dat wilde hij. Meteen de hoofdvogel afschieten. En dat was voor hem een pijnlijk mooie, vier jaar jongere kerel met krullende wimpers.

‘Anders dan de meeste mannen op Grindr, het Tinder voor homo’s, was hij niet cynisch. Ik had half ernstig, half voor de grap, laten weten dat ik op zoek was naar een huwelijkskandidaat en hij antwoordde: ‘Zullen we dan maar, waar gaat de huwelijksreis naartoe?’ Cuba, daar waren we het al snel over eens. We kletsten nog wat verder, tot ik hem vroeg of hij mee iets ging drinken. Ineens antwoordde hij niet meer. Ik kroop terug in mijn schulp, mijn natuurlijke habitat als het om liefde ging.

“Zesentwintig was ik en advocaat bij een groot bureau, en hoe sociaal ook in mijn vak, intimiteit kende ik nauwelijks. Ik kende de ongeschreven wetten niet van het flirten en daten. Ik vroeg me vaak af: hoe zou een relatie er eigenlijk uitzien, hoe vaak zie je elkaar dan, hoe ga je met elkaar om? Ik had geen idee. Ik hield niet van festivals, niet van clubs, ik hield van fietsen en wandelen, niet bepaald vrijetijdsbestedingen waar je leuke jongens ontmoet.”

