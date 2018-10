Dating-etiquette: wat zeg je na een slechte date? Margo Verhasselt

08 oktober 2018

15u06

Bron: GQ 0 Seks & Relaties 'Het was super gezellig!', 'Ja! Moeten we zeker nog eens doen!'. Ah, het einde van een date, het eindigt altijd ietwat hetzelfde. Al besluiten we vaak bij het begin van het afspraakje al of er nog een vervolg komt of niet. Hoe maak je korte metten met een slechte date? We leggen het je uit.

Het einde van een date is altijd een tikkeltje ongemakkelijk. Ging het goed? Dan sta je waarschijnlijk even naar je voeten te kijken om uiteindelijk te zeggen dat 'jij die richting uit moet' om dan te wachten op het moment dat een van jullie twee de welbekende 'move' maakt. Jullie sluiten af met een kus, er volgt een tweede date en jullie leven nog lang en gelukkig. Hoezee! Maar wat als het geen picture perfect is en de date eigenlijk tegenviel? Vaak maken we loze beloftes in ongemakkelijke situaties en komen we die daarna uiteraard nooit na.

Een belangrijke les om te leren is dat het absoluut oké is als iemand het niet zitten om met jou op tweede date te gaan. Je hebt liever dat iemand maar één avond van je tijd verdoet dan enkele weken om daarna het boeltje af te blazen, toch? Als je dat begrijpt, dan ben je klaar om te daten.

Het probleem doet zich vooral voor wanneer iemand een date afsluit met veel te enthousiaste leugentjes om bestwil. Zeggen dat je het supergezellig vond en dat je het absoluut nog eens wil doen wanneer je dat eigenlijk niet wil, is uit den boze. Zeg dit niet wanneer het afspraakje maar 'matig' was voor jou.



Dit is wat je wél moet doen wanneer je weet dat je de persoon eigenlijk liever niet terugziet.

Wees eerlijk

Als je weet dat je geen sms meer gaat sturen, zeg dan ook niet dat je dat gaat doen. Ben je niet geïnteresseerd? Geef dan ook geen rare signalen die het kunnen laten lijken alsof je dat wel bent. Het is één date, je gaat iemands hart zo snel heus niet breken. Eerlijkheid duurt het langst.

Wees vriendelijk

Oké, oké, het is belangrijk om eerlijk te zijn, maar het is nog belangrijker dat je dat op een vriendelijke manier doet. Zeggen waarom je iemand niet meer wil zien moet ook niet per se face-to-face. Daarnaast heeft de persoon in kwestie er ook niets aan dat jij alle minpunten gaat opsommen, aangezien het toch maar over een eerste indruk gaat. Zegt jouw date op het einde van het afspraakje dat het 'superleuk was' en jullie het 'zeker nog eens moeten doen', stuur dan ten laatste de dag erna een berichtje dat jij dat geen goed idee vindt.

Blijf niet plakken

Heb jij het gevoel dat het afspraakje niet bijzonder goed gaat? Zorg er dan voor dat het niet te lang duurt. Ga dus niets drinken na het eten, of de film, en stel het niet uit. Verdoe geen tijd. Een lange date is vaak een teken dat je de persoon echt leuk vindt, dus geef geen foute indruk. 'Ik moet doorgaan, maar het was leuk je te leren kennen', is bijvoorbeeld wel een goede manier om een ongemakkelijk afspraakje af te sluiten.

