Dankzij karezza kan je ook hygge introduceren in je seksleven LDC

17 december 2018

17u05

Bron: Well+Good 0 Seks & Relaties Zowat twee jaar geleden maakten we kennis met hygge, een übergezellige Deense manier van genieten. En zelfs nu geraken we er nog niet over uitgepraat. Anno 2018 maakt het lifestylefenomeen zelfs z’n intrede tussen de lakens.

Winter is coming. Het uitgelezen moment om hygge (nog maar een keer) te omarmen. Denk: lekker veel kaarsjes, gezellig onder een warm deken kruipen en van een kop dampende chocolademelk slurpen. Ook je seksleven kan de komende weken een hyggelig kantje krijgen, onder de noemer van karezza. Voor je verleidelijk en lekker lui onder de lakens kruipt met je dikke wollen sokken nog aan: dat is het dus níet.

Karezza is een techniek waarbij koppels niet bezig zijn met het bereiken van een orgasme. De focus ligt dus niet op de grand finale - aka de climax - maar wel op intimiteit en sensuele aanrakingen. “Als seks rond het orgasme zou draaien, zouden we allemaal gewoon een vibrator gebruiken”, reageert seksuologe Lila Darville. “Bij karezza draait het meer om de spanning die tussen jou en je bedpartner hangt."

“Een orgasme is dus ook niet het doel van de vrijpartij, bekijk het eerder als een aangename bijkomstigheid”, voegt ze daar nog aan toe. Elkaar diep in de ogen kijken, elkaar traag en zacht strelen, uitgebreid knuffelen of op hetzelfde tempo ademhalen is bij karezza veel belangrijker. “Die zaken klinken misschien logisch, maar veel mensen denken doen die dingen niet automatisch.”