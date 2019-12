Dankzij internet bestellen we onze seksspeeltjes anoniem: “Net dat zorgt voor meer ongelukken”

Seks & Relaties Tarzan en Meneer Konijn zorgen in menige slaapkamer voor rode oortjes. En soms voor rode kaken: er zouden steeds meer ongelukken gebeuren met seksspeeltjes. Bovendien is zo’n vibrator niet altijd vervaardigd uit even prettig (lees: veilig) materiaal. Ook speelgoed voor volwassenen heeft nood aan spelregels, geven deze experts aan. “We weten allemaal wat seksspeeltjes zijn, maar weten niet goed waarvoor ze níét dienen.”

Niet dat we de pretbederver willen uithangen, maar Zweedse en Amerikaanse cijfers laten zien dat het aantal ongelukken met seksspeeltjes toeneemt. Zoekgeraakte vibrators en vastzittende penisringen, ze zien het steeds vaker op eerste hulp. Ter illustratie: in het Södersjukhuset – een van de grootste ziekenhuizen van Stockholm – werd acht jaar lang bijgehouden hoeveel patiënten er met het schaamrood op hun wangen en een lichaamsvreemde object in hun rectum aanklopten voor spoedeisende hulp. Het waren er 85. De onderzoekers vermoeden dat het daadwerkelijke aantal mensen met een ongewenste gast in hun endeldarm nog hoger ligt, omdat ze uit schaamte geen hulp durven te zoeken. Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Alabama tekenden zelfs 6.799 gevallen van fout gelopen speelpartijtjes op in elf jaar tijd. Bij 78 procent van de patiënten was de anus of endeldarm de getroffen zone; zo’n 18 procent had last van haar vagina.

De ene opening is de andere niet

Op eigen bodem werd er nog geen onderzoek gedaan naar dit soort ongelukken. Maar klinisch seksuologe en relatietherapeute in haar therapiecentrum Vivolinio en lector aan de Karel de Grote Hogeschool Chloé De Bie kent de verhalen wel. “Tijdens de lessen die ik aan verpleegkundigen geef, wordt er af en toe zo’n anekdote op tafel gegooid. Goed voor wat gegniffel. Maar als ik dan pols naar hoe het gesprek met de onfortuinlijke patiënt in kwestie verliep, krijg ik een verbaasde blik en een antwoord genre: ‘Ik werk op de spoedafdeling, niet op de dienst gynaecologie. Bij ons wordt niet over seks gepraat.’”

En net daarin schuilt volgens haar de kern van het probleem: we weten allemaal wat seksspeeltjes zijn, maar weten niet goed waarvoor ze dienen. Of: waarvoor ze níét dienen. “Het internet en de webshops maken alles lekker anoniem. Vroeger moest je stiekem naar een of andere ongure sekswinkel. Nu stel je online een pretpakket naar keuze samen. Een dag later staat het aan je voordeur, en je buren denken dat je een nieuw boek gekocht hebt. Zo, je kan meteen aan de slag. Je nieuwe speeltje lonkt; de bijgeleverde gebruiksaanwijzing is al heel wat minder aantrekkelijk. (lacht) Als er al een handleiding bij zit.”

Nochtans loont het om je goed te informeren, legt ze uit. Al is het maar omdat de ene opening de andere niet is. “De anatomie van een vagina en een anus zijn toch net wat anders. In een vagina kunnen speeltjes geen verstoppertje spelen: de baarmoedermond voorkomt dat het speeltje doorschiet naar de baarmoeder. De anus bestaat daarentegen uit een sluitspier die een pak minder flexibel is dan de vaginaopening. Daardoor loop je het risico dat je speeltje vast komt te zitten of naar binnen gezogen wordt. Je anus is de uitgang van je dikke darm … en je dikke darm is lang. Als een speeltje dat niet voor anaal gebruik bedoeld is toch langs de achterdeur ingebracht wordt, kan het steeds dieper in het rectum terechtkomen, om vervolgens in de dikke darm te eindigen. Daar kan het heel wat schade aanrichten. Daarom hebben anale speeltjes altijd een dikker uiteinde of ‘plug’, als houvast.”

Soepel, maar schadelijk

Seksspeeltjes die in verkeerde openingen belanden, zijn trouwens niet de enige bad vibrations: omdat er vrijwel geen veiligheidsnormen zijn die voorschrijven wat er allemaal in een seksspeeltje mag zitten, zou je genotsbrenger mogelijk een bron van allerlei akelige stoffen kunnen zijn.

Weekmakers zouden ze de hormoonhuishouding verstoren en zo mogelijk tot onvruchtbaarheid of lever- en nierafwijkingen leiden

Zo staan weekmakers of ftalaten al jaren ter discussie. Deze industriële chemische stoffen worden vaak toegevoegd aan plastics om ze soepeler en flexibeler te maken. De lage kostprijs maakt ze tot een geliefd ingrediënt van fabrikanten. Maar voor je lichaam zijn ze niet zo lief, beweren diverse onderzoekers: als die weekmakers je lijf binnenkomen, zouden ze de hormoonhuishouding verstoren en zo mogelijk tot onvruchtbaarheid of lever- en nierafwijkingen leiden. Om die reden werden ftalaten eerder al geweerd uit buigzaam kinderspeelgoed.

Het favoriete speelgoed van volwassenen blijft voorlopig echter ongereguleerd. Daarom staat het onderwerp nu op de agenda van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). In zo’n ISO-standaard komen voorschriften over welke materialen en vormen geschikt zijn en welke informatie de gebruiker moet krijgen. Als de norm groen licht krijgt, duurt het nog drie jaar totdat de standaard ontwikkeld is. Moeten we tot dan de vibrator en co uit ons slaapkamer bannen?

Speeltjes vervaardigd uit siliconen zijn sowieso veilig Prof. Yves Jacquemyn

Prof. Yves Jacquemyn, diensthoofd gynaecologie-verloskunde in het UZA, nuanceert: “Als objecten uit zachte plastics als pvc vervaardigd zijn, kan je onder meer aan ftalaten blootgesteld worden. Dat zijn inderdaad hormoonverstoorders. Het onderzoek dat al verricht is over dit onderwerp, is op kinderspeelgoed – en dus bij kinderen – gebeurd. Er zijn voorlopig nog geen studies die de invloed van ftalaten in seksspeeltjes onder de loep namen. We weten dus niet of er echt gezondheidseffecten zijn. Voorzichtigheidshalve lijkt het me wel aan te raden om speeltjes uit siliconen te kopen: dat is sowieso veilig.”

Antivries en overdracht

Of de ISO-norm er nu komt of niet, er zijn sowieso enkele spelregels die je maar beter in acht kan nemen. Zo adviseert seksuologe Chloé De Bie om altijd glijmiddel te gebruiken als je je speeltje ter hand neemt. “Om onaangename blessures te vermijden, én omdat dat gewoon leuker is. Kies wel voor een variant op waterbasis, want siliconen glijmiddel brengt schade toe aan een siliconen speeltje.”

“Ook hier kan je het best de kleine lettertjes lezen”, vult prof. Jacquemyn aan. “Heel wat glijmiddelen en stimulerende gels bevatten vooral te veel verschillende stoffen; ze zijn dus veel geconcentreerder dan je eigen vaginavocht of opwindingsslijm. Verder bevatten ze vaak een aantal bewaarmiddelen die allerminst goed zijn voor je vaginale flora. Ze kunnen zelfs de cellen van je vaginawand kapotmaken, waardoor je meer gevoelig wordt voor infecties als herpes en zelfs hiv. Neem de ingrediëntenlijst er maar eens bij: je zal vaak namen als propyleenglycol of glycerol aantreffen. Die ingrediënten kom je ook in middelen als antivries voor de auto tegen. Een echte moodkiller, zeker omdat je met een gezwollen of branderig gevoel kan achterblijven. Kies daarom altijd voor een glijmiddel zonder extra toegevoegde parfums of smaakmiddelen en informeer je vooraf grondig.”

Het grootste misverstand over seksspeeltjes is ongetwijfeld dat ze alleen bedoeld zijn voor mensen die bedroevend presteren in bed Chloé De Bie

Een laatste advies van de gynaecoloog: “Reinig je speeltje na gebruik telkens grondig met warm water. En waar, wanneer of met wie je het ook gebruikt: wissel nooit speeltjes uit. Dat is de belangrijkste hygiënische maatregel. Het heeft geen zin om zeep of agressieve ontsmettingsmiddelen te gebruiken, want resten daarvan kunnen je vaginale flora verstoren. Zelfs als je je vibrator met een hygiënisch middel reinigt, blijven virussen als HPV er gewoon aan kleven. En kan je ze dus overdragen.”

“Geniet er vooral van”, geeft seksuologe Chloé De Bie nog mee. “Het grootste misverstand over seksspeeltjes is ongetwijfeld dat ze alleen bedoeld zijn voor mensen die bedroevend presteren in bed. Terwijl ze net voor wat extra plezier en variatie zorgen in de slaapkamer. En verandering van spijs doet eten. Babbel ook eens wat meer over seks. Met je vrienden bijvoorbeeld. Maar hou je speeltje wel voor jezelf: ooit hoorde ik iemand in mijn praktijk vertellen dat ze haar favoriete vibrator aan vriendinnen uitgeleend had. Geen goed idee!”

Ann Cuyvers, erotisch counselor en zaakvoerder van Erotische Verbeelding

“Alles start met de juiste informatie. Koop je intieme speeltjes op een betrouwbare website of in een gespecialiseerde winkel. Je voorkomt er heel wat gênante momenten mee, en soms zelfs een bezoekje aan de spoeddienst. Zo had ik laatst een meisje over de vloer dat ben-wa-balletjes wilde afrekenen, balletjes die de bekkenbodemspieren stimuleren en gebruikt worden als erotisch speelgoed. Voor vrouwen dus, want je brengt ze in de vagina in. Inpakken als geschenkje? Geen probleem! Tot ik hoorde dat ze de geishaballen aan haar homovriend cadeau wilde doen. ‘Hoe, ik dacht dat die anaal ingebracht moesten worden?’, bracht ze verbaasd uit. Absoluut niet dus.”

“Vroeger had je een staafvibrator, een dildo en een tarzan, en dat was het. Nu is de keuze gigantisch en is er voor elke regio wel iets leuks te vinden. Soms is niet duidelijk voor welke plek zo’n toy bedoeld is. Zo begreep een klant het principe achter een duovibrator niet zo. ‘Waarom moet mijn partner altijd meedoen? En welk onderdeel is dan voor hem?’ (lacht) Een duovibrator gebruik je solo, maar op twee diverse plekken: clitoraal en vaginaal.”

“Een seksspeeltje kan gerust even meegaan, al wordt het assortiment steeds mooier, gebruiksvriendelijker en veiliger in gebruik. Vrees je schadelijke stoffen in je vibrator? Ik zou adviseren om hem te vervangen. Als je twijfelt over de hygiëne, kan je ook een condoom over het speeltje trekken. Het record? Ooit kreeg ik een dame over de vloer die op zoek was naar een nieuw speeltje. Haar vibrator had na meer dan tien jaar trouwe dienst plots de geest gegeven. Glijmiddel had ze nog wel ergens liggen, dacht ze. Maar wissel dat toch maar regelmatig, want geopend glijmiddel is maar negen maanden houdbaar.”