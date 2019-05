Dag van de Vrouwelijke Hygiëne: zo hou je je vagina in topvorm TVM/NA

28 mei 2019

08u02

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Een onderzoek uit 2018 toont aan dat ongeveer 75% van de vrouwen tijdens hun leven tenminste één keer met een vaginale infectie te maken krijgt. Neem die verfrissende doekjes, vaginale douches, en speciale emulsies er dus maar bij. Of net niet? Speciaal voor de Dag van de Vrouwelijke hygiëne geeft professor Verstraelens enkele tips om je vulva in topconditie te houden.

Streef een gezonde levensstijl na. “Een gevarieerd voedingspatroon, voldoende vitamine D, niet roken ... Dat alles maakt niet alleen jou fitter en sterker, maar ook het intiemste deel van je lichaam.”

Was je vulva alleen met lauw water. “Zowel te koud als te warm water kunnen de huid beschadigen. Gebruik daarbij liever geen washandje, maar alleen je handen. Want door te schuren kan je letsels veroorzaken. Vermijd ook het gebruik van intieme gels en zepen. Die lokken irritatie en allergieën uit en verstoren de natuurlijke vaginale pH-balans. Voel je je toch niet helemaal schoon? Dan raad ik aan om je intieme zone te wassen met Cetaphil. Die milde en ongeparfumeerde gelaatsreiniger is niet alleen lief voor je huid, maar ook voor je vulva.”

Let op met geparfumeerde inlegkruisjes, intieme sprays en vochtige doekjes. “Geparfumeerde cosmetica zijn dé trigger voor allergieën en een van de belangrijkste oorzaken van contactdermatitis. Aanvaard dat je intieme zone niet altijd fris en fruitig ruikt, zo voorkom je al heel wat problemen. Uiteraard kan je cosmetische middelen niet altijd vermijden. Om het minst irritaties te veroorzaken, is inlegmateriaal uit katoen de beste optie.”

Besef dat witte vloed belangrijk voor je is. “Ik krijg enorm veel vrouwen over de vloer die klagen over witte vloed. Ze vinden het vies en nutteloos. Maar net het tegenovergestelde is waar. Witte vloed is namelijk een natuurlijk reinigingsproces van je vagina om je te verdedigen en beschermen tegen kiemen en bacteriën die zich willen vastzetten. Het vaginale vocht vangt het celafval op, vermengt zich en vloeit zo naar buiten. Witte vloed is dus iets heel normaal en je hoeft je er zeker niet over te schamen.”

Gebruik een dagcrème. “De vulva is vrij uniek wegens haar verschillende huidstructuren. Zo is de huid van de grote schaamlippen veel doorlaatbaarder voor allergenen en irritantia dan de andere delen van je lichaam. Maar dat betekent ook dat ze sneller vocht verliest en dus ook vlugger uitdroogt. Omdat een gedehydrateerde huid veel gevoeliger is voor irritaties, jeuk en infecties, raad ik aan om een dag- of nachtcrème aan te brengen. Kies daarbij wel voor een neutraal, ongeparfumeerd product.”

Laat je vulva ademen. ‘De vulva is een erg afgesloten deel waar veel zweet en talg geproduceerd en veel vocht vastgehouden wordt. Die vochtige omgeving zorgt voor meer wrijving, waardoor irritaties kunnen ontstaan. Kies daarom het liefst voor een absorberende, ademende stof zoals katoen en probeer te slapen zonder slip. Ook strings, skinny jeans en te strakke sporttenues zijn een kwelling voor je intieme zone. Let ook op als je de fiets op gaat. Dat veroorzaakt veel wrijving en druk, waardoor verschillende kwaaltjes de kop kunnen opsteken. Om zo veel mogelijk problemen te voorkomen kies je het best voor een gelzadel en comfortabele, loszittende kleding.”

Wees voorzichtig met glijmiddel. “Net zoals andere producten voor de intieme zone behoren glijmiddelen niet tot de geneesmiddelen maar tot de cosmetische producten. Daardoor zijn ze aan minder strenge regels onderworpen. Vind je het prettiger om te vrijen met glijmiddel? Kies er dan een op basis van siliconen. Die zullen minder snel irritaties of allergieën veroorzaken dan die op waterbasis.”