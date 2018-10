Daarom zijn vrouwen die op één knie gaan zitten nog steeds een zeldzaam ras Liesbeth De Corte

24 oktober 2018

11u03

Bron: Bustle 1 Seks & Relaties Is iemand in je vriendengroep of familie verloofd? Een van de eerste vragen die gegarandeerd gesteld wordt: “En, hoe heeft hij je ten huwelijk gevraagd?”. Juist ja, we gaan er nog steeds van uit dat de man een knieval maakt. Waarom is dat eigenlijk?

De laatste jaren heeft het huwelijk een heuse transformatie ondergaan. Vroeger gingen de gasten eerst naar de kerk om vervolgens te eten en te dansen in een of andere feestzaal. Nu dromen koppels van een Pinterestwaardige ceremonie, in een bos of - waarom ook niet - in het buitenland. En toch blijven sommige dingen wél hetzelfde: in de meeste gevallen is het nog steeds de man die z’n vriendin ten huwelijk vraagt. Zo deed The Knot, een online weddingplanner, vorig jaar een rondvraag bij 14.000 bruidjes in spe. Opvallend: nog geen 1% van die vrouwen had zelf een huwelijksaanzoek gedaan.

“En ze leefden nog lang en gelukkig”

Zijn de heren misschien niet gediend met een aanzoek van hun liefste? Voelen ze zich dan aangetast in hun mannelijkheid? De kans is klein. Het lifestylemagazine Glamour heeft een rondvraag gedaan bij 500 mannen en de overgrote meerderheid (70%) zou het fantastisch vinden mocht hun vriendin op één knie gaan zitten. Wat is er dan wel aan de hand?

Volgens weddingplanner Ainsley Blattel spelen media, series, films en ook boeken een grote rol. Het probleem: ze vertellen vaak hetzelfde traditionele verhaal. Iets à la ‘meisje ontmoet jongen en wordt verliefd, jongen heeft bindingsangst en verliest het meisje van zijn dromen, maar wint haar dan terug met een ultieme, romantische geste, eind goed al goed’. Kortom, meisjes worden als het ware geconditioneerd door romcoms om uit te kijken naar hun sprookjesachtig aanzoek en trouwfeest. Le moment suprême moet perfect zijn, en dat legt onbewust veel druk op de schouders. Bij vrouwen én mannen.

“Koppels blijven vasthouden aan dat klassieke patroon”, beaamt Lotte Vervloet, weddingplanner bij SALON. “Het stereotiepe beeld blijft gewoon hangen. Het is de taak van de man om de vraag te stellen. Daarna neemt de vrouw de touwtjes in handen en buigt zij zich over de planning van het trouwfeest”, lacht ze.

Op zich is daar niets mis mee. Je mag als vrouw uiteraard hopen dat je partner een spectaculair huwelijksaanzoek plant. Vervloet heeft nog een andere trend opgemerkt, die ze misschien nog belangrijker vindt. “Vrouwen die hun lief ten huwelijk vragen zijn nog steeds een zeldzaam ras. Maar de meeste koppels praten op voorhand wel over trouwen.” Kortom, babbelen over je toekomst samen is veel belangrijker dan wie uiteindelijk de knieval maakt, besluit ze. En we kunnen haar daarin alleen maar gelijk geven.