Daarom is winterseks de beste seks

16 december 2019

08u00 0 Seks & Relaties Een rendier-onesie, een kersenpitzakje aan je voeten, een muts tot over je oren, een thermisch laagje… Serieus, hoe moet daar nu méér seks van komen? En toch, kruip nog maar wat dieper onder de dons, want de wintermaanden blijken de beste seksmaanden.

1. Het doet je de grijze, donkere dagen vergeten

Je opent de gordijnen bij het ontwaken en hebt alweer zicht op een grauwe, druilerige dag. Bovendien zijn de dagen veel te kort, voor je het weet slaat het grijs om naar zwart terwijl het nog niet eens vijf uur is… Blijf nog maar wat in bed dus, of steek wat sfeerlicht en kaarsen aan en maak er voor de openhaard een romantisch nestje van.

2. Het houdt je lekker warm

Ja, het is koud. Thermisch ondergoed-koud zelfs. Je voeten warmen maar niet op, je blaast je vingertoppen warm en zelfs het puntje van je neus heeft kou. En dat niet alleen: ook sociaal heb je het koud want door al dat binnenzitten, zie je de laatste tijd té weinig mensen. Seks geeft op verschillende vlakken warmte: niet alleen zorgt het voor verbinding, je lichaamstemperatuur gaat al snel de hoogte in. Hoog tijd om die verwarmende olie of massagekaarsen boven te halen.

3. Het boost je immuunsysteem

Wat verzamelt er zich de laatste tijd allemaal op je nachtkastje? Waarschijnlijk eerder neusdruppels, tissues, een keelspray en een pijnstiller in plaats van een lekkere massageolie, een duovibrator, een verwarmend, prikkelend glijmiddel. Nochtans blijkt er geen beter medicijn dan seks: wie een drietal keer per week vrijt, zou minder vatbaar zijn voor winterkwaaltjes.

4. Het laat je beter slapen

Het lijkt alsof de winter ons extra makkelijk in slaap doet sukkelen en veel en lang laat slapen, toch is het tegendeel waar: blijkbaar komen slaapproblemen net vaker voor tijdens deze periode. Daar zit die verstopte neus of vervelende hoest voor iets tussen, ook de kou speelt je parten. En dus kan je maar beter lekker opwarmen in bed. Zo krijg je het lekker warm, val je dankzij de vrijgekomen dosis serotonine relaxt en happy in slaap en zal je vervolgens ook dieper slapen.

5. Het vermindert de stress

Last van stress? Dan moet je je afreageren. Tijdens de warme maanden trekken we naar buiten om ons hoofd leeg te maken. Tijdens de winter voelt het een pak minder aantrekkelijk om bij min zoveel een stevig fietstochtje te maken. Oplossing: seks, je inside work-out!

6. Het doet hem helemaal opleven

Sure, ook haar natuurlijk, maar de man loopt momenteel extra hitsig. Verrassend, want we denken toch altijd dat hij extra geprikkeld raakt tijdens de lente en de zomer wanneer de benen weer bloot mogen, het decolleté dieper oogt en de jurken zwieriger worden. Niet dus, net de vele winterlaagjes stimuleren blijkbaar zijn fantasie, want wat zit eronder? Maar er is meer aan de hand: blijkbaar piekt het testosteronniveau van de man momenteel door de temperatuurswissel en het veranderend slaappatroon.

7. Het doet je je fomo vergeten

Yep, want wie fomo-gevoelig is (continue bang om iets geweldig leuks te missen), heeft daar nu eenmaal het hele jaar door last van. En we weten allemaal hoe lastig het putje winter is om ’s avonds nog uit die zetel te klimmen en je naar die drink, dat etentje, die voorstelling of dat feestje te slepen. En dus heb jij gewoon seks! Geen schuldgevoel dat je alweer iets spectaculairs mist, want jij hebt zélf spectaculaire plannen!

8. Het maakt je helemaal happy!

En dat is misschien nog de allerbelangrijkste reden. Goed nieuws: deze kerstperiode geeft een extra duwtje richting bed. Waarom? De portie meligheid waarmee je momenteel omringd wordt, zet aan tot romantiek… en we weten allemaal waar dat toe leidt. Bovendien is het straks kerstvakantie, en die feestelijke en tegelijk ontspannen sfeer brengt ons… in the mood. Hangt er iets in de lucht? Go for it, want de serotinine die dat uurtje tussen de lakens oplevert, doet jullie straks extra stralen.

