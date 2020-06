Corona-ah-aaah: seksspeeltjes blijven ook na de lockdown boomen (+ dit zijn de nieuwste trends)

Seksspeeltjes vlogen de voorbije weken over de toonbank. En het sensuelere solowerk – zo kunnen we alleen maar vermoeden – bereikte ongekende hoogtepunten. Wie zijn die mensen, die nieuwe domeinen van zelfliefde ontdekten? En welke speeltjes zijn echte bestsellers? “Iedereen tussen 18 en 80 jaar is wel eens op zoek naar een erotische boost.”

Tijdens de stresserende coronatijden hadden we allemaal nood aan een uitlaatklep. En die vonden we en masse bij Tarzan, Hummer, G-spot Rabbit en andere dildo’s en vibrators. Sinds 18 maart, het begin van de lockdown, steeg de verkoop van seksspeeltjes immens. Dat merkten ze onder meer bij LELO, een luxemerk dat sex toys maakt. “Op een bepaald moment was er zelfs een groei van 148 procent”, vertelt brand manager Stuart Nugent. Ook bij erotiekketen Babylon Loveshop zagen ze een explosie van het aantal bestellingen. Volgens communicatieverantwoordelijke Maxime Figula scoorde de online verkoop ‘vijf keer zo goed als normaal”.

Zelfbevrediging is niet alleen een stressreliever, het is ook goed voor je hart en je immuunsysteem Stuart Nugent, brand manager bij LELO

Had de lockdown een impact op ons libido, of wat is er aan de hand? “Mensen gingen op zoek naar manieren om te relaxen en zichzelf af te leiden van de coronastress”, meent Nugent. “Je mag niet vergeten dat zelfbevrediging zinvol kan zijn. Het is niet alleen een stressreliever, het is ook goed voor je hart, je immuunsysteem en je nachtrust.” Het ideale tijdverdrijf dus om even alle zorgen los te laten.

On a roll

Daarnaast hadden we plots zeeën van tijd. We moesten niet meer naar het werk pendelen en onze sociale verplichtingen vielen weg. Die impact mag je niet onderschatten, bevestigt seksuologe Sara Taels. “Seksualiteit is een vorm van zelfzorg. Als onze agenda eivol zit, verdwijnt dat vaak naar de achtergrond. Maar tijdens de lockdown kwam er meer tijd vrij. Ook voor ons seksleven.”

Ondertussen hebben heel wat mensen blijkbaar de smaak te pakken. “Onze verkoopcijfers liggen nog altijd hoger dan anders”, zegt Nugent van LELO. “Dat komt omdat veel mensen tijdens de coronaperiode voor het eerst een speeltje hebben gekocht. Tot hun groot plezier, blijkbaar. Want nu zien we dat vele klanten terugkomen om een tweede erotisch product aan te schaffen.”

Alleen en met z’n tweeën

Seksspeeltjes zijn trouwens geen synoniem voor solowerk. Ook met je partner kan je lustig experimenteren. “Uiteraard verkopen we veel speeltjes aan singles. Maar we krijgen geregeld ook koppels over de vloer. Zij kopen samen een speeltje, of als cadeau voor elkaar”, aldus Nugent. “Onze klanten bestaan zowel uit mannen én vrouwen, maar tijdens de lockdown zagen we een opvallende toename bij de geïnteresseerde dames.”

Dat is logisch, meent Taels, omdat er meer speeltjes voor vrouwen dan voor mannen op de markt zijn. “Bovendien hangt er een groter taboe op mannenspeeltjes dan op vrouwenspeeltjes. Het is voor vrouwen simpelweg iets laagdrempeliger om een erotisch product te kopen.”

Dertigers

Bij Babylon Loveshop zien ze ook vrouwen én mannen die op zoek zijn naar nieuwe manieren om zichzelf te bevredigen. “Iedereen koopt seksspeeltjes”, lacht Figula. “De mensen die langskomen in onze winkels of aankopen doen via de webshop, kom je elke dag tegen op straat. Iedereen tussen 18 en 80 jaar is wel eens op zoek naar een erotische boost. Alleen de dertigers zijn iets beter vertegenwoordigd in ons klantenbestand.”

Een verklaring moet je opnieuw niet ver zoeken, volgens seksuologe Taels. “Twintigers beginnen volop te experimenteren in bed”, geeft ze toe. “Maar zij zijn ook nog maar net aan het werk. Om budgettaire redenen verkiezen ze vaak goedkopere erotische producten. Dertigers durven meer geld uit te geven, en zijn ook meer open-minded dan oudere generaties. Die laatste zijn niet altijd opgevoed met een open blik op seksualiteit. Voor hen is het taboe op het kopen van vibrators en dildo’s dus nog iets groter.”

Bij sommige dertigers kruipt de sleur in de relatie. Ze willen iets nieuws proberen Seksuologe Sara Taels

“Daar komt nog bij dat dertigers meestal in een langere relatie zitten. Soms zit de sleur erin, en willen ze iets nieuws proberen. Of ze zijn zopas opnieuw single geworden en slaan aan het experimenteren. Bovendien hebben ze vaak al kinderen, en die kroost heeft een fameuze impact op hun seksleven. Willen ze het vuur aanwakkeren? Dan zijn speeltjes een voor de hand liggende keuze.”

Focus op de clitoris

Allemaal goed en wel, maar wat koop je dan, voor extra genot? Figula: “Vroeger werden speeltjes vooral ontworpen om penetratie na te bootsen. Precies alsof vrouwen enkel op die manier plezier kunnen beleven ... Gelukkig is er de jongste jaren veel vooruitgang gemaakt. Momenteel staan externe clitorisstimulatoren op de allereerste plaats. Dankzij het subtiel zuigende effect op het uitwendige deel van de clitoris, krijgen veel vrouwen in slechts enkele minuten een orgasme.”

Ook bij LELO doen de clitorisstimulatoren het goed. “Onze bestseller is LELO SONA Cruise”, aldus Nugent. “Dat is een vibrator die gebruikmaakt van speciale geluidsgolven die de clitoris en de gevoelige delen errond stimuleren. Dit toestelletje heeft een ronde opening waar de clitoris zachtjes wordt ingezogen. Hierdoor stijgt het bloed naar het huidoppervlak en wordt de clitoris gevoeliger. De geluidsgolven zorgen op hun beurt voor een zeer gerichte en intense stimulatie.”

Links: Zuigstimulator Womanizer Anniversary Edition, 98,99 euro, online te koop via Kaat’s Keuze.

Rechts: LELO SONA, 74 euro, online te koop bij Hunkemöller.

Mannen verkiezen volgens Figula speelgoed waar ze hun penis kunnen inbrengen. “Die worden masturbatoren genoemd en bestaan in uiteenlopende vormen en texturen. De best verkochte modellen hebben een modern design, in de vorm van een kleine subtiele cilinder. Eentje die niet meteen wordt opgemerkt als die op het nachtkastje blijft staan. Producenten werken voortdurend aan nieuwe texturen binnenin het speeltje om het genot te maximaliseren. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van parels om de penis zo intens mogelijk te stimuleren.”

Waar technologie al niet goed voor is

Het meest innovatief, stelt Figula, zijn de connecteerbare speeltjes. “Dit speelgoed kan vanop een afstand worden bediend. Afhankelijk van het apparaatje, kan je het ritme van de vibraties instellen, net als de intensiteit en het soort trillingen. Soms kan je via een app een toegangscode geven aan je partner, zodat hij of zij vanop afstand de controle kan overnemen. Voor de technologielovers onder ons: sommige apps kunnen zelfs gegevens over masturbatie en orgasmes verwerken. Zo weet je op den duur wat werkt, en wat niet.”

De TIANI-speeltjes van LELO zijn een voorbeeld van zo’n connected toys, verklaart Nugent. Hierbij draagt de vrouw een vibrator tijdens het vrijen, die de partner kan controleren. “De partner kan met z’n vingers op de afstandsbediening duwen om aan te geven hoe fel het moet vibreren. Simpel, maar enorm gewild.”

Links: LELO Tiany, 154 euro, online te koop bij Hunkemöller.

Rechts: Koppelspeeltje We-vibe Sync, 189,90 euro, online te koop bij Babylon Loveshop.

Lingeriewinkel Hunkemöller verkoopt sinds deze week niet enkel slipjes en bh’s, maar ook seksspeeltjes van het Zweedse merk LELO. Het doel is om lingerie of nachtkleding van Hunkemöller te combineren met een seksspeeltje. Enkel verkrijgbaar online in de winkel op de Meir in Antwerpen.

