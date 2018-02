Corine Koole sprak met meer dan 1.000 mensen over de liefde: "Ik weet wat je moet doen voor een geslaagd huwelijk , maar bij de loodgieter lekt het thuis ook" Eva Hoeke

07 februari 2018

12u10

Bron: De Volkskrant 0 Seks & Relaties Meer dan duizend interviews over de liefde maakte Corine Koole, auteur van de Volkskrant magazine-rubriek Lust & Liefde. En daardoor weet ze precies wat het geheim van een goed huwelijk is.

De afgelopen vijftien jaar maakte Corine Koole (56) meer dan duizend interviews, reportages en verhalen over de liefde. Ze is de auteur van de Volkskrant Magazine-rubriek Lust & Liefde en daarvóór schreef ze de rubriek Hij & Zij, waarvoor ze beide partners apart van elkaar interviewde over hun relatie. In het tijdschrift Linda schrijft ze al negen jaar de rubriek Verlaten Vrouw. Ze ontmoette studenten, huisvrouwen, schilders, professoren, zakenlieden, patjepeeërs, flierefluiters, romantici, vreemdgangers, stille wateren, diepe gronden en een enkele gek. Allemaal lieten ze zich gewillig door haar in de ziel kijken. De belangrijkste inzichten die ze opdeed, schreef ze op in haar boek 'De zeven wetten van de liefde', dat inmiddels is verschenen.

Wat is uw belangrijkste conclusie na al die interviews over de liefde?

"Dat loyaliteit ontzettend belangrijk is. Die zie je snel over het hoofd omdat loyaliteit geen enorme pieken of dalen kent, het is niet revolutionair. Maar het is die onderlaag die zorgt dat je elkaar ziet en erkent, met al je behoeften, verlangens en eigenaardigheden. Als je dat hebt, ben je al een heel eind."

