Componist met naziverleden en kunstenares met drankprobleem vinden elkaar in hun liefde voor sm Nell Westerlaken

12 juni 2018

13u00

Bron: de Volkskrant 0 Seks & Relaties Hij: een wereldberoemd componist, gebukt onder een naziverleden en zijn voorkeur voor sm. Zij: een performer, eindelijk van de fles. Uitgerekend zij vonden in elkaar ware liefde, en inspiratie voor een nieuwe voorstelling.

Hij had haar op een datingsite laten weten dat hij een ‘succesvol kunstenaar’ was en eraan toegevoegd: ‘Ik wil je graag temmen.’ Zij had haar vriendinnen voor de zekerheid op de hoogte gesteld van haar date met een on­bekende man die net als zij een voorkeur had voor kinky seks. ‘Mocht ik in stukken gesneden in de rivier worden ­gevonden, dan zou hij tenminste flink te grazen worden genomen door een stel militante feministen.’

Het liep ­anders.

