Cockfishing en 15 andere datingtermen die je misschien nog niet kent VW

14 oktober 2019

08u54

Bron: Metro 0 Seks & Relaties De nieuwe iPhone 11 ligt sinds enkele weken in de rekken, en belooft er op gebied van z’n camera’s sterk op vooruit te gaan. De nieuwe breedhoeklens van de camera is immens populair, maar zorgt er tevens voor dat mensen ‘m gebruiken om de grootte van bepaalde dingen te overdrijven. En met dingen bedoelen we inderdaad hun penis.

Dat fenomeen is uiteraard niet nieuw. Meer zelfs, het heeft een eigen naam: cockfishing. De cockfish is losjes gerelateerd aan die andere bekende term: catfishing en werkt ook gelijkaardig. Bij catfishing gebruikt de dader de mysterieuze sluimer van het wereldwijde web om zich anders voor te doen dan hij of zij werkelijk is. Waar dat bij catfishen vooral draait om het verborgen houden van de werkelijke identiteit (vaak inclusief echte naam, vrienden en financiële status), wordt er bij cockfishing enkel en alleen gefocust op het anders voordoen van de penis. Hiervoor gebruiken cockfishes kleinere objecten, die ze in de buurt van hun penis plaatsen wanneer ze er een foto van nemen. Of gaan ze aan de slag met photoshop, met als enige doel om hun lid zo groot mogelijk te laten lijken op foto.

Naast cat- en cockfishing bestaan er nog heel wat andere (minder) bekende datingtermen. Wij zetten ze graag voor je op een rijtje zodat hij ze binnen de kortste keren kunt spotten.

Breadcrumben: Kleine kruimels (breadcrumbs) info geven aan een andere persoon om zo zijn of haar interesse te wekken. Bij het breadcrumben stuur je de andere partij een hele reeks berichtjes die misschien wel interessant zijn, maar niet leiden tot een echte date.

Casperen: Ja, die van ‘Casper the friendly ghost’. Wie Caspert maakt zich voor een deel schuldig aan ghosten, maar geeft de tegenpartij op voorhand wel een deftige uitleg over waarom hij of zij alle communicatie verbreekt.

Firedooring: Jij bevindt je als het ware langs één kant van een branddeur (firedoor) en moet bijgevolg altijd wachten tot je partner of crush jou contacteert. Wanneer jij hem of haar zelf eerst belt, mailt of een bericht stuurt, wordt daar haast nooit op gereageerd.

Cuffing Season: de koude herfst- en wintermaanden, waarin het gevoel je overvalt dat je een relatie wil hebben en een helft van een koppel wil vormen.

Flashpanner: Iemand die verslaafd is aan het spannende, verliefde gevoel dat gepaard gaat met het begin van een nieuwe relatie, maar de moeilijke delen die volgen niet aankan. Reken er dus niet op dat een flashpanner ooit je ouders ontmoet, of jullie relatie Facebook-officieel maakt.

Gatsbying: Een video, foto of selfie op social media posten, enkel en alleen zodat de persoon waarin je interesse hebt deze zou zien.

Ghosten: Van de ene dag op de andere elke vorm van communicatie verbreken, en daar geen enkel woord van uitleg over geven.

Kittenfishing: Wie kittenfisht gebruikt foto’s van zichzelf, maar wel exemplaren die erg misleidend kunnen zijn. Denk aan bijzonder flatterende kiekjes van je jongere zelf of foto’s waarop zoveel Instagram- of snapchatfilters werden toegepast dat je nauwelijks nog herkenbaar bent. Wie kittenfisht is vaak ook niet helemaal eerlijk over leeftijd, lengte en interesses.

Lovebomben: Iemand overladen met aandacht, affectie en cadeautjes om hem of haar af te leiden van je minder goede kanten. In extreme gevallen kan lovebomben de start zijn van een gewelddadige relatie

Microcheaten: Je partner bedriegen, zonder fysiek de lijn te overtreden. Denk hierbij dus aan emotionele bedriegerij of seksueel getinte berichtjes sturen naar iemand anders.

Orbiting: Het bekijken van de Instagram-stories van je ex, zijn of haar foto’s liken of commenten op een post op Facebook na jullie breuk. In het algemeen: in zijn of haar directe buurt blijven, zelfs al hebben jullie geen relatie meer.

Paperclippen: Wanneer iemand af en toe weer opduikt en aan zijn of haar bestaan herinnert, zodat je nooit de kans krijgt om volledig over jullie breuk te raken.

Scroogeing: Iemand vlak voor de feestdagen dumpen, zodat je hem of haar geen cadeautje moet kopen. Gebaseerd op het personage Scrooge uit de gelijknamige film.

Submarineing: Wanneer iemand je ghost, maar plots weer uit het niets opduikt (zoals een onderzeeër) en doet alsof er nooit iets gebeurd is.

Vissen: Wanneer iemand een berichtje naar een heleboel mensen stuurt, om te zien wie er interesse heeft om iets (seksueels) te doen. Hij of zij stuurt hetzelfde bericht naar een schare potentiële partners, en kiest vervolgens voor de persoon die hem of haar op dat moment het meest aanspreekt.