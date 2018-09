Claire (39): "Hij noemde onze liefde

een gedeelde reis, maar waar reizen

we dan naartoe?" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en liefde Corine Koole

30 september 2018

09u33 0 Seks & Relaties Claire (39) had rust gevonden in haar leven. En harmonie. Tot ze verliefd werd op een collega. Toch blijft hun liefde er eentje vanop ­afstand: een afstand die wordt opgevangen met brieven en Facetime, maar nooit echt helemaal wordt overbrugd.

"Nog voor ik in de gaten had wat precies de gevolgen konden zijn, appte hij: ik ben naar je onderweg. In de jarendertigwoning waar ik met mijn twee dochtertjes woon, klom hij de trap op. Er stonden kinderschoentjes op de onderste treden. Ik keek hem aan: ben jij hier echt? Vaag begreep ik dat ik een grens overschreed door hem hier te ontvangen. Door hem als het ware deelgenoot te maken van wie ik nog meer was. De twee levens, het ­grotendeels gefantaseerde leven van ons beiden en mijn eigen, hyperreële leventje met de kinderen, begonnen in elkaar over te lopen op het moment dat hij boven stond.

“Hoezeer ik hem hier ook wilde, deze ingeving zou weleens niet goed kunnen uitpakken voor ons beiden. Maar hoe absurd deze ontmoeting bij mij thuis ook was, mijn verlangen was groter. We kenden elkaar uit de lucht, ik ben stewardess, hij piloot. In slechts één vlucht ontstond er tussen ons zo’n vriendschap die je helemaal opslokt en uitdaagt steeds grappiger uit de hoek te komen. We voedden elkaars nieuwsgierigheid met ­songteksten en boeken, we ontdekten in elkaar eenzelfde soort melancholie, prikkelden elkaar met onze dagboekfragmenten en snelle ingevingen. En toen de grappen serieuze gesprekken werden en we een nog grotere ­verwantschap voelden, veranderde de vriendschap onverwacht in iets wat onontkoombaar en erotisch was.

