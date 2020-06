Christine (55) en Paul (60) begonnen te daten in lockdown: “Door corona moet het wel traag gaan. Net goed”

Zo’n 15 procent van de bevolking gaat als single door het leven. Toch staan de meeste vrijgezellen wel open voor een relatie. In volle coronatijd gingen het aantal bezoekers­ van datingapps fors de hoogte in. En ook relatiebureaus kregen meer klanten. Christine (55) en Paul (60) vertellen openhartig waarom social distancing voor hun dates geen spelbreker was.

Seks & Relaties Zo’n 15 procent van de bevolking gaat als single door het leven. Toch staan de meeste vrijgezellen wel open voor een relatie. In volle coronatijd gingen het aantal bezoekers­ van datingapps fors de hoogte in. En ook relatiebureaus kregen meer klanten. Christine (55) en Paul (60) vertellen openhartig waarom social distancing voor hun dates geen spelbreker was.

Eenzaamheid was zowel voor Chris­tine als Paul de reden waarom ze op zoek gingen naar een nieuwe partner. “Sinds twee jaar ben ik single, na een huwelijk van zeventien jaar en een lat-relatie van negen jaar”, vertelt Christine. “Ondertussen zijn mijn drie dochters ook het huis uit, is mijn vader overleden en mijn moeder verhuisd naar een woonzorgcentrum. De voorbije jaren voelde ik mij heel alleen. Natuurlijk heb ik een goed contact met mijn dochters en fijne collega’s om regelmatig een babbeltje mee te slaan, maar dat kan het gemis van een partner niet compenseren.”

Ik sta open voor een nieuwe relatie, maar die moet wel ernstig zijn. Ik ben in het verleden al te vaak bedrogen geweest, daarom heb ik echt geen zin in losse flodders en gedoe Christine

“Daarnaast vond ik het ook moeilijk om nieuwe contacten te leggen: alleen uitgaan of via datingsites iemand ontmoeten zijn niet echt mijn ding. Aan een speeddate heb ik wel eens deelgenomen, maar dat ging veel te snel voor me. Na de laatste man wist ik al niet meer wie ik eerst had gesproken.” (lacht)

“ Op aanraden van een goede kennis heb ik me een tijdje geleden ingeschreven bij relatiebureau Altero. Die kennis was daar zo positief over dat ik de vooroordelen die ik had, liet varen. Ik sta open voor een nieuwe relatie, maar die moet wel ernstig zijn. Ik ben in het verleden al te vaak bedrogen geweest, daarom heb ik echt geen zin in losse flodders en gedoe.”

Ook Paul heeft maar weinig ervaring met daten. “Ik ben al twaalf jaar single, na een huwelijk van vijfentwintig jaar”, zegt hij.

“Maar nu de kinderen het huis uit zijn, heb ik meer behoefte aan gezelligheid en iemand naast me nodig om mee te kunnen genieten van het leven. Ik heb via datingssites geprobeerd om nieuwe contacten te leggen, maar die ontmoetingen vielen tegen. En dat is natuurlijk niet zo fijn als je al een tijdje alleen bent en een partner mist om op terug te vallen als het eens tegenzit in het leven. Uiteindelijk ben ook ik bij Altero terechtgekomen. Veel verwachtingen koesterde ik niet, maar de drang om de liefde te herontdekken was zo groot, dat ik het dan toch maar een kans heb gegeven.”

Doosje pralines

Gelukkig voor Christine en Paul heeft hun matchmaker zich niet laten tegen houden door corona. “De lockdown maakte het er niet makkelijker op”, geeft Christine toe. “In die periode zag ik mijn kinderen maar weinig en was het niet mogelijk om bijvoorbeeld eens gezellig te gaan shoppen. Fijn was wel dat ik meer contact had met mijn buren. Maar de eenzaamheid, die bleef natuurlijk wel. Ik was dan ook verrast toen het relatiebureau een match voor me vond, midden in de coronacrisis. In normale omstandigheden spreek je af om een koffietje te gaan drinken om zo een eerste indruk van elkaar op te doen, maar dat kon nu niet. Tenminste, daar ging ik van uit.”

We konden niet anders dan rekening houden met de coronamaatregelen, maar ondertussen vind ik het misschien net wel goed dat we in lockdown zijn beginnen te daten Paul

“Ik vind dat een man het initiatief moet nemen om mij ‘te veroveren’ en zet zelf niet de eerste stap. En ja, plots kreeg ik een telefoontje. Van Paul! Of ik een wandeling met hem wilde maken in het domein Puyenbroeck in Wachtebeke? Ik was aangenaam verrast en heb meteen ‘ja’ gezegd. Twee uur lang hebben we op onze eerste date al stappend gepraat onder een stralende zon. Op het einde van die wandeling haalde Paul een cadeautje uit zijn zakken: een doosje pralines. Ik vond dat super­attent van hem,” zegt Christine.

“Toen het relatiebureau liet weten dat ze voor mij een match hadden gevonden, wou ik corona niet de spelbreker laten zijn”, vult Paul aan. “We konden dus niet anders dan rekening houden met de maatregelen, maar ondertussen vind ik het misschien net wel goed dat we in lockdown zijn beginnen te daten. Onze ontmoetingen waren beperkt, maar daardoor konden we elkaar op een rustige manier verkennen en leren kennen.”

“Niet te snel”

Christine is het daar helemaal mee eens. “Voor mij moet daten niet snel gaan”, klinkt het. “Anders krijg ik stress. Door op onze eerste dates telkens een wandeling te maken, konden we ongestoord praten. Ook voor Paul was dat ideaal, want hij is niet echt een beller. Berichtjes naar elkaar sturen doen we makkelijk en veel, maar lange telefoongesprekken minder. In het begin had ik het daar wat moeilijk mee, maar ondertussen vind ik het wel werken. Uiteindelijk kennen we elkaar nog maar amper twee maanden en een relatie moet de kans krijgen om te groeien.”

“Ook ik vind het tempo waarin we elkaar leren kennen best wel oké”, vult Paul aan. “Zowel Christine als ik hechten veel belang aan betrouwbaarheid, respect en eerlijkheid in een relatie. Die dingen vind je niet in één dag, zoiets heeft tijd nodig. Fijn is ook dat ik nu iemand heb naar wie ik op het einde van de dag in mijn zetel berichtjes kan sturen over alledaagse dingen. Al helpen die berichtjes over ‘onnozelheden’ ook om elkaar beter te leren kennen en om wat te fantaseren over hoe een gezamenlijke toekomst er zou kunnen uitzien. Dankzij de lockdown kan dit ook allemaal: de tijd nemen om te vertragen en stil te staan bij de gewone dingen van het leven.”

Dankzij de coronacrisis weten we wel wat het met een mens doet als er minder fysiek contact is Paul

Nog geen vlinders

Over liefde spreken Christine en Paul nog niet. “Ik heb veel respect voor Paul, maar vlinders in de buik voel ik nog niet”, verklaart Christine. “Momenteel daten we weer wat minder omdat we beiden net een operatie achter de rug hebben. Even heb ik hierover gepanikeerd, maar nu is het weer iets dat ons juist verbindt. Samen gaan wandelen of op de koffie gaan, kan de volgende weken dus niet.”

“Dankzij de coronacrisis weten we wel wat het met een mens doet als er minder fysiek contact is”, grapt Paul. “Op dit moment ben ik heel positief over onze contacten en voel ik mij hierdoor ook een gelukkiger mens. Ik heb zelfs mijn kinderen al een foto laten zien van Christine. Ze steunen mij en zijn natuurlijk ook curieus. Geen idee wanneer ik hen zal voorstellen aan Christine, dat zal de toekomst uitwijzen. Iets overhaasten ga ik niet doen.”

“Ook ik kijk positief naar de toekomst”, vult Christine aan. “Een mens is niet gemaakt om alleen te leven. Met mijn kinderen praat ik wel over Paul en zijn reacties in onze gesprekken. Ik heb een klankbord nodig, al zorgen mijn kinderen er wel voor dat ik de dingen in het juiste perspectief plaats. Ik doe echt mijn best om dit een kans te geven. Wie weet, spreken we in de toekomst dan echt over een relatie en heeft corona voor ons iets moois betekend.”

In coronatijd 30 procent meer klanten voor relatiebureaus

Singles bleven absoluut niet bij de pakken zitten in tijden van corona. Uit cijfers van het Mobile DNA-onderzoek van Imec-mict, de onderzoeksgroep van de UGent die het digitale gedrag van de Vlaming bestudeert, bleek onlangs dat het dagelijks gebruik van datingapps met 2 procent gestegen was tijdens de lockdown en dat Tindergebruikers tot 180 appsessies per maand hadden. Tinder zelf liet eind maart al weten dat het een record van 3 miljard swipes had geregistreerd.

De eerste zes weken van de coronacrisis was er weinig vraag naar nieuwe relaties, maar daarna kregen we tot 30 procent meer aanvragen van nieuwe klanten Veronique Van de Steen (Altero)

Verbazingwekkend vindt Veronique Van de Steen van het relatiebureau Altero die cijfers niet. “Dat door corona de nood aan een ernstig contact groter is geworden, stelden we ook bij ons relatiebureau vast”, zegt Van de Steen. “De eerste zes weken van de coronacrisis was er weinig vraag naar nieuwe relaties, maar daarna kregen we tot 30 procent meer aanvragen van nieuwe klanten. Door de lockdown werden veel singles met eenzaamheid geconfronteerd. Dat was er misschien voordien ook al wel, maar kon onderdrukt worden door hun sociale contacten, hobby’s en/of werk.”

“Het viel ook op dat nieuwe klanten uitdrukkelijk aangaven dat ze een serieuze relatie willen. Doorgaans hebben onze klanten al eens gesnuffeld op online datingssites, maar door corona beseffen ze het belang van diepgang om een duurzame relatie te kunnen opbouwen.”

Lees ook:

Corona-ah-aaah: seksspeeltjes blijven ook na de lockdown boomen (+ dit zijn de nieuwste trends) (+)

Susanna (59) blikt terug op haar vorige liefdes: “Hij was het duwtje dat ik nodig had om mijn huwelijk te beëindigen” (+)

De echtgenote van Christophe (37) gaat weg voor een andere vrouw: “Mijn vrouw heeft gevoelens voor haar beste vriendin” (+)