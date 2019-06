Checklist: dit mag je als bruid niet vergeten mee te nemen op je trouwdag Liesbeth De Corte

22 juni 2019

Elke bruid wil met volle teugen genieten van haar trouwdag. Geen stress om een lipstick die uitgeveegd is, om de hoge pijnlijke hakken of om de strappless trouwjurk die na enkele uren plots naar beneden zakt. Daarom neem je voor de zekerheid het best een noodpakket mee. Wij vroegen aan Iris Decreus, oprichtster van House of Weddings, wat er zeker moet inzitten.

Bloemen

“Spreek op voorhand duidelijk af wie het bruidsboeket en de corsages gaat ophalen. Hoe raken de bloemen bij jullie thuis? Worden ze geleverd? Verrast de bruidegom zijn bruid met een boeketje?” Noteer dit in je draaiboek, zodat je 100% zeker bent dat dit in orde komt.

Beauty

“Vergeet je toiletgerief, haarlak, mascara en lipstick niet. Wie zich laat opmaken door een make-upartiest, kan op voorhand al overleggen in welke kleur de lippen gestift zullen worden. Zo heb je tijd genoeg om een tweede lipstick in diezelfde tint te kopen. Voorzie af en toe een moment van rust, zodat je jouw make-up kan bijwerken en op adem kan komen. Je huwelijksdag is namelijk een opeenvolging van topmomenten. Supertof, maar best vermoeiend.”

EHBO

Ook al heb je jouw schoenen goed ingelopen, na een hele dag rechtstaan kunnen je voeten best pijn doen. “Je kan proactief al blarenpleisters plakken. Neem ook gewone pleisters, aspirine en basismedicatie mee, bijvoorbeeld tegen misselijkheid. Leg deze eventueel bij de toiletten, zodat iedereen eraan kan. Breng je weddingplanner, bruidsmeisjes en cateraar op de hoogte. Dan kunnen zij mensen snel doorverwijzen.”

Praktisch

“In België kan je het best steeds een paraplu meenemen. Better safe than sorry! Wat je ook niet mag vergeten: een naaiset, veiligheidsspelden en reservekledij. Denk aan een tweede paar - comfortabele - schoenen voor de bruid en een extra hemd voor de bruidegom. Ook een witte vuilniszak kan van pas komen. Daar kan je op gaan zitten tijdens het maken van de huwelijksfoto’s. Of dat nodig is, kan je op voorhand vragen aan de fotograaf.”

Tegen de honger

“Onderschat niet hoe weinig tijd je op je trouwdag zal hebben om te eten. Voorzie daarom enkele tussendoortjes om flauwtes tegen te gaan, zodat je maximaal kan genieten van elk moment en elke ontmoeting. Denk aan een droge koek, water of druivensuiker. Kortom, snacks die géén vlekken maken.”

Voor de ceremonie

“Last but not least mag je de trouwringen niet vergeten! Maak ook een kopietje van jullie geloften. Is er ook een ceremonie in de kerk? Denk dan aan offerande-centjes en eventueel een centje voor de misdienaars. Én aan de misboekjes, huwelijkskaars en huwelijkskruisje, als je die zaken nog niet op voorhand bezorgd had aan de ceremoniemeester.”