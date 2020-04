Cathérine (43) mist haar minnaar Toon (45) terwijl ze in quarantaine zit met echtgenoot: “Het wordt nu duidelijk hoe slecht de relatie thuis is”

Hoe vergaat het dezer weken mensen die een dubbelleven leiden? Die nu, door de coronamaatregelen, vaker thuis zitten bij de bedrogen partner en hun minnaar of minnares tijdelijk niet kunnen zien? Overspelige liefdes in tijden van corona: vreemdgangers getuigen.

Seks & Relaties Cathérine (43), een overspelige echtgenote die door de quarantainevoorschriften heelder dagen thuis zit bij haar man heeft het moeilijk. “Het verlangen naar mijn minnaar is, nu ik hem niet kan zien, zo groot dat ik mij de vraag wel moét stellen: ‘Kan dit thuis zo nog wel verder blijven duren?’”

Voor het oog van de buitenwereld lijkt ze het perfecte huwelijk te hebben, omdat ze voor het oog van de buitenwereld de rol van perfecte echtgenote ook met verve speelt. Geen haar in de boter wanneer ze aan de barbeque op haar immer goed verzorgde gazon vrienden en buren lachend te woord staat, in het bijzijn van haar man. Uitstapjes bij de vleet met de twee tienerkinderen en ook financieel hebben ze het helemaal voor elkaar.

Toch gaat Cathérine - een in een boekhoudster verpakte vurige furie met hoogblond haar - al anderhalf jaar vreemd met Toon (45), een single-papa die om de week voor zijn twee kinderen zorgt. Want wat de buitenwereld niet weet, is dat Cathérine ongelukkig is in haar huwelijk. Zij en haar man zijn uit elkaar gegroeid, iets waar hij in berust, maar waar zij zich niet in wil schikken. “Ik ben te jong om geen passie meer te voelen in mijn leven”, zegt ze. “En weggaan bij mijn man? Ik heb het de kinderen nooit willen aandoen.”

Ik erger mij aan de stiltes tussen ons, aan de vragen die hij stelt, aan hoe hij ondanks de vele vrije tijd niks doet in huis. Ik zie nu pas goed hoe groot de afstand is tussen ons

Toon - een boomlange vertegenwoordiger met een karakterkop waar je volgens Cathérine echt niet naast kan kijken - laat haar wel voelen wat passie is. “Onze wegen kruisten elkaar via het werk, eerst werd hij een dierbare vriend en vervolgens mijn minnaar”, zegt ze. “Al snel zouden we elkaar twee keer per week zien. Vaker kan niet, want ik moet het thuis natuurlijk ook allemaal geregeld krijgen zonder dat het opvalt. En waar we afspreken? In de sauna, in love-hotels, bij hem thuis of, wanneer we elkaar over de middag snel kunnen zien, op een wat verlaten parking in de buurt van ons werk. We hebben allebei een auto met geblindeerde ruiten: ideaal om seks te hebben op de achterbank. (lacht) Een veelgebruikt excuus thuis? Een zakelijke overnachting op hotel omdat het werk dat vereist. In werkelijkheid blijf ik dan gewoon thuis bij Toon slapen.”

Beste seks ever

“Onze affaire is heel fysiek, ik heb met Toon de beste seks ever”, zegt Cathérine. “Van alle minnaars die ik heb gehad - welja, voor Toon waren er best wel wat avontuurtjes - is hij de beste. Om te beginnen kussen wij allebei ontzettend goed, dat is echt waanzinnig. En de seks is zo speciaal omdat Toon exact weet hoe hij mij moet aanpakken, exact weet wat ik leuk vind en ik mij echt totaal, zonder schaamte, durf te laten gaan bij hem. Maar onze vriendschap is even belangrijk. Ik kan goed met hem babbelen, ik kan met hem lachen, ik weet mij getroost door Toon, hij is degene die ik voor dingen om raad vraag.”

Krijg maar eens een sms met de vraag of je je borsten wil tonen terwijl je met man en kinderen aan het avondeten zit. Wat ik dan doe? Naar het toilet lopen, snelsnel een foto nemen en die dan snelsnel doorsturen

Zowel Cathérine als haar echtgenoot zijn door de coronamaatregelen tijdelijke telewerkers geworden en zitten nu bijna constant op elkaars lip. “En wat valt heel hard op? Dat mijn man en ik elkaar echt niks te vertellen hebben, buiten dan de gesprekken over de kinderen en praktische dingen om te regelen. Voor corona uitbrak, waren mijn man en ik hooguit een paar uur per dag echt alleen op elkaar aangewezen. Want na het werk had iedereen zijn eigen bezigheden. Nu zijn we bijna van ‘s morgens tot ‘s avonds bijeen. De irritaties stapelen zich op. Ik erger mij aan de stiltes tussen ons, ik erger mij aan de vragen die hij stelt, aan hoe hij ondanks de vele vrije tijd niks doet in huis. Ik zie nu pas goed hoe groot de afstand is tussen ons, hoe groot de leegte is in ons huis. En ik besef elke dag hoe langer en meer: ‘Kan dit thuis zo eigenlijk wel blijven duren?’”

“Terzelfdertijd ervaar ik de afstand tussen Toon en mij als een pijnlijk gemis”, gaat Cathérine verder. “Omdat ik net voor de coronamaatregelen ziek was, hebben we elkaar begin maart voor het laatst gezien, voor het eerst bij mij thuis, want mijn man was op zakenreis en de kinderen zaten op school. Goh, we hebben toen overal seks gehad. Op de keukentafel, op het aanrecht, in het echtelijke bed en vervolgens nog eens in de douche (diepe zucht). Hem nu zo hard missen en zo hard naar hem hunkeren, ontregelt mij. En doet mij gekke dingen doen. Om te beginnen bellen wij van zodra ik daartoe de kans zie en sturen wij de hele dag door sms’jes. Over wat we met elkaar zouden doen als we op dat moment bij elkaar zouden zijn, over hoe we elkaar dan zouden kussen en strelen en elkaar niet meer zouden loslaten. Maar we sturen elkaar - voor het eerst eigenlijk - ook ingesproken boodschappen en erotische filmpjes van onszelf. Vraagt hij ‘s avonds: ‘Dag schat, wanneer je morgenvroeg wakker wordt en je jezelf wil verwennen, zou je dan aan mij willen denken en dat willen delen met mij?’ Ja, hoor. Want dat windt mij ook op, om dat voor hem te doen, zo stel ik vast. En uiteraard deelt hij zijn genot ook met mij.”

Gênante situaties

“Dat over en weer sturen, levert soms gênante situaties op thuis”, geeft ze toe. “Want krijg maar eens een sms met de vraag of je je borsten wil tonen terwijl je met man en kinderen aan het avondeten zit. (lacht) Wat ik dan doe? Naar het toilet lopen, snelsnel een foto nemen en die dan snelsnel doorsturen. Ik moet echt wel voorzichtig zijn in huis. Wanneer ik ‘s nachts, als iedereen boven slaapt en het stil is, nog in de zetel een filmpje van mezelf zit te maken, ligt ik toch met één oor te waken of ik niks hoor. Het is ook al voorgevallen dat mijn man denkt dat ik ben opgestaan om de boterhammen te smeren, terwijl ik in realiteit mezelf aan het verwennen ben om Toon iets te kunnen sturen.»

Van de week stuurde Toon me de woorden waarvan ik al maanden droom dat ik ze zou horen: ‘Ik zie je zo graag. Wat denk je? Zou je de stap willen wagen om te gaan samenwonen?’

“Gelukkig zijn we thuis alle vier fervente smartphone-gebruikers. We lezen de krant op onze gsm, de kinderen communiceren veel met hun telefoon, dus hard valt het niet op wanneer ik op mijn gsm met mijn minnaar bezig ben. En wanneer ik achter mijn computer zit, denkt mijn man vooral dat ik braaf en gefocust bezig ben met mijn werk.”

“Maar het is natuurlijk hetzelfde niet”, zegt Cathérine. “De hunker naar elkaar is bij momenten zo groot dat Toon en ik al een paar keer hebben gezegd: ‘Zouden we toch niet stiekem even op onze verlaten parking afspreken?’ En eerlijk? Na een maand van hevig verlangen zou ik het nu wel doen. Want Toon en ik zijn gezond, het contact met andere mensen is bij ons allebei heel beperkt. Het enige wat me tegehoudt om hem te zien, zijn de politiecontroles. Ik ben namelijk veel te bang dat de politie ons al vrijend op de achterbank zou betrappen en ik dan thuis een boete van 250 euro in de bus zou krijgen. Die boete zou ik thuis niet krijgen uitgelegd, ik zou er - terecht - niet mee wegkomen.”

“Van zodra de maatregelen worden opgeheven, neem ik een dag verlof om bij Toon te kunnen zijn”, weet Cathérine wel zeker. “Ik moét met hem kunnen vrijen, ik moét in zijn armen kunnen liggen, tijd kunnen hebben met hem. Weet je wat ‘s avonds laat vaak het laatste sms’je is dat ik naar hem stuur? ‘Zien we elkaar zodadelijk in mijn dromen en hebben we dan geweldige seks?’ En dan slaap ik in, naast mijn man die niets vermoedt. En die content is met de tien minuten seks die ik hem om de drie weken uit plichtsbesef geef. Van de week stuurde Toon me de woorden waarvan ik al maanden droom dat ik ze zou horen: ‘Ik zie je zo graag. Wat denk je? Zou je de stap willen wagen om te gaan samenwonen?’ Ik kan daar nu geen beslissing in nemen, want we kunnen niet eens bij elkaar zijn om daar deftig over te praten. Maar wetende hoe verschrikkelijk hard ik hem mis nu ik hem niet kan zien, zou de kans wel eens groot kunnen zijn dat ik ‘ja’ zeg.”

De komende dagen brengen we nog drie andere getuigenissen over ‘Overspel in tijden van corona’. Morgen verschijnt het tweede verhaal.

