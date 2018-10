Casual seks gaat om meer dan seks alleen, meent de wetenschap Margo Verhasselt

19 oktober 2018

16u13

De term 'casual seks' heeft voor de meeste een heel duidelijke betekenis. Seks zonder dat er al te veel gedoe en gevoelens aan te pas komen, maar dat zou een misvatting zijn. Jongvolwassenen willen toch meer dan alleen een 'snelle wip' en verwachten een goede portie intimiteit. Althans, dat toont een onderzoek aan.

Een groep onderzoekers die hun studie publiceerde in The Journal of Relationships Research daagt ons als het ware uit om onze kijk op casual seks te vernieuwen. De onderzoekers gingen kijken naar hoe mensen tegenover intimiteit en seks staan en hoe die visie zich aanpast aan verschillende contexten bij zowel casual als romantische afspraakjes. Ze ondervroegen daarvoor 638 studenten die 25 jaar of jonger waren. De meeste deelnemers waren hetero (83%) en gaven aan dat ze al casual seks hebben gehad (63%).

Aan de deelnemers werd gevraagd of ze vier intieme dingen zouden doen met een casual partner of met een partner waarmee ze effectief een relatie hadden: knuffelen, voorspel, in elkaars ogen kijken en samen al knuffelend slapen na seks. Daarnaast werd hen ook gevraagd wat voor soort relatie ze op dit moment verkozen: casual of romantisch.

Misschien niet al te verrassend, maar negen op de tien ondervraagden wou deze vier dingen absoluut doen met een partner waarmee ze een romantische relatie hadden. Als het over casual seks ging, was er meer variatie in de cijfers. Toch stonden de meeste mensen nog voor alle vier open: 79% wou voorspel, 58% wou knuffelen, 42% wou blijven slapen en 27% wou in elkaars ogen kijken. Dit toont aan dat hoe intiemer iets bevonden wordt, hoe minder gemakkelijk mensen het gaan doen met een casual partner.

Niet alleen voor seks

Vrouwen waren over het algemeen meer geneigd om te knuffelen en te blijven slapen na een vrijblijvend avontuurtje, maar er was geen verschil wanneer het op voorspel en in de ogen kijken aankwam. Degenen die vooral casual ontmoetingen verkozen, deden dat vooral voor de intimiteit en niet per se voor de seks.

Daartegenover stond dat degenen die romantische relaties verkozen minder op zoek gingen naar intimiteit bij casual seks. “Dit kan aantonen dat de mensen die een echte relatie verkiezen hun intimiteit als het ware opsparen voor wanneer ze een relatie hebben”, stelt Hoofdonderzoeker Justin Garcia. Mensen die dus vooral echte relaties wilden, zouden wel nog seks hebben op een casual afspraakje en achteraf knuffelen etc. met die persoon. Alleen zijn zij vaak meer geneigd om echte affectie te bewaren voor in een relatie.