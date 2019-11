Brusselse danslerares die te gast was bij Ellen DeGeneres voert campagne tegen seksuele intimidatie TVM

13 november 2019

08u02 0 Seks & Relaties Sinds de Brusselse danslerares Jeny Bonsenge (26) samen met haar leerlinge Anae Romyns (9) op de sofa mocht bij talkshowlegende Ellen DeGeneres, zijn de twee wereldsterren. Die bekendheid zet Bonsenge nu in om samen met Plan International seksuele intimidatie een halt toe te roepen.

“Samen delen we een positief beeld van liefde. We geven hoop. En liefde heeft geen kleur”, vertelde de Belgische danseres Jeny Bonsenge in de Amerikaanse ‘The Ellen Show’ waar ze samen met haar leerlinge Anae furore maakte. Naast racisme wil ze nu ook een halt toeroepen aan seksuele intimidatie en daarom lanceerde ze samen met Plan International België een internationale campagne tegen seksuele intimidatie.

Ze richten zich daarbij vooral op de omstaanders: getuigen van seksuele intimidatie. 77% van de jongeren zag het immers al voor hun neus gebeuren, maar een eerder onderzoek van Plan International België toonde aan dat 40% van de omstaanders niet reageert. Vaak weet een getuige niet hoe te reageren en is hij/zij op dat ogenblik soms bang om zelf slachtoffer te worden of de situatie te doen escaleren.

Door middel van een catchy choreografie op de muziek van Le Motel, tonen jongeren in de video aan hoe je als groep kan optreden wanneer je getuige bent van seksuele intimidatie. De choreografie wordt over de hele wereld verspreid. Naast de dansvideo lanceerde Plan International ook het digitale platform ‘Safer Cities’ waar jongeren tot het einde van het jaar openbare plaatsen in Antwerpen, Brussel en Charleroi kunnen identificeren waar ze zich ongemakkelijk, bang of gelukkig en veilig voelen, en oplossingen kunnen delen rond de aanpak van seksuele intimidatie. Hiermee treedt Plan International België in de voetsporen van het ‘Safer Cities’-platform dat reeds actief is in landen als Oeganda, Vietnam en Australië.