Bruiloft in het water gevallen? In New York kan je voortaan trouwen via Zoom Nele Annemans

23 april 2020

07u47

Bron: Vogue, Linda 0 Seks & Relaties Een prachtige bruidsjurk dito ceremonie, fladderende duifjes, al je dierbaren dicht om je heen met als kers op de taart: het ja-woord. Wat voor velen de mooiste dag van hun leven moest worden, valt nu helemaal in duigen wegens de coronamaatregelen. Al vond de gouverneur van New York een slimme oplossing zodat je toch je trouwgeloften kan afleggen, en dat in het bijzijn van al je geliefden.

Omdat we door de coronamaatregelen in ons kot moeten blijven, zagen veel koppels hun bruiloft in het water vallen. Hoewel in verschillende steden de burgerlijke trouw in het gemeentehuis wel nog kan doorgaan, kiezen veel koppels er toch voor om hun huwelijk uit te stellen. Logisch, aangezien alleen de getuigen of zoals in Brugge alleen het bruidspaar aanwezig mag zijn.

Toch zijn er ook velen die hun oorspronkelijke trouwdatum niet zonder boe of bah willen laten voorbijgaan en er symbolisch een virtueel glaasje op drinken met vrienden en familie.

In New York gaan ze echter een stapje verder. Daar kan je immers voortaan trouwen via videochat. Zo kondigde de gouverneur Andrew Cuomo afgelopen weekend aan dat koppels op afstand huwelijkslicenties kunnen krijgen en dat griffiers huwelijksceremonies mogen geven via een videoconferentie zoals Zoom.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference. Andrew Cuomo(@ NYGovCuomo) link

Hoe dat in z’n werk gaat? De Amerikaanse Lena Turkheimer en haar partner Mark Owen gaven het voorbeeld. Zij hielden een virtuele ceremonie in de achtertuin van hun ouders, inclusief 75 genodigden die via Zoom de plechtigheid konden volgen. “Daarna konden ze ook nog de receptie ‘bijwonen’ en klonken ze samen virtueel op het ja-woord”, vertelt ze aan de Amerikaanse Vogue.

Ook Kate D’imperio stapte digitaal in het huwelijksbootje en deelde haar Zoomwedding op Instagram. “We zijn #ZoomMarried! Onze ouders keken toe hoe James en ik onze geloften zeiden en onze vrienden en familie sloten aan voor het meest chaotische Zoom-cocktailuurtje ooit. We spenderen de rest van het weekend aan champagne nippen en trouwfilms bingewatchen!”

En als we even door Instagram scrollen, zien we dat de #zoomwedding steeds populairder wordt, een ideetje voor bij ons?