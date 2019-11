Boer Gerard en Marijke vormen onverwacht toch een koppel: bestaat liefde op het tweede gezicht?

Nele Annemans

29 november 2019

15u59 0 Seks & Relaties Het was gisterenavond een erg uitzonderlijke aflevering van ‘Boer zkt Vrouw: De Wereld Rond’. Het programma werd niet alleen eenmalig op donderdag uitgezonden, maar de aflevering kende ook een verrassende plottwist. Zo vormen boer Gerard en Marieke na een moeilijke start toch een koppel. Kunnen gevoelens en verliefdheid na verloop van tijd toch nog omkeren en groeien? Wij vroegen het aan relatietherapeut en seksuoloog Filip Geelen.

Het was dé verrassing van de laatste aflevering van ‘Boer zkt Vrouw: De Wereld Rond’. Alleen Gerard hield een relatie over aan het programma en dat was op z’n zachts gezegd onverwacht te noemen. Marijke had namelijk geen gevoelens voor de boer uit Duitsland en besloot niet mee te gaan op romantische trip. Maar na de opnames spraken de twee opnieuw af en sprong de vonk toch geleidelijk aan over. En dat is niet abnormaal volgens relatietherapeut Filip Geelen. “Gevoelens, liefde en verliefdheid kunnen absoluut groeien.” Zelfs als de spark er niet meteen is. “Soms is de vonk niet meteen voelbaar of besef je het zelf niet. Zeker in het kader van een programma als ‘Boer zkt Vrouw’ kan dat gevoel ondergesneeuwd raken door het hele tv-gebeuren. Maar als er tijd en ruimte is om bij zichzelf stil te staan, kan er plots toch iets in het lichaam opduiken. Je ziet dingen in een ander daglicht. Denk maar aan vrienden die elkaar jarenlang kennen en plots toch verliefd op elkaar worden”, aldus de relatietherapeut.

Al stipt Geelen aan dat er het best wel al een soort van fysieke aantrekkingskracht is. “Lust kan moeilijker groeien, gevoelens wel. Een initiële klik of connectie is dus zeker wenselijk, anders stap je immers niet op iemand af. En zo’n klik wordt alleen maar verdiept door tijd te nemen voor elkaar en elkaar beter te leren kennen. Zo kunnen iemands manier van praten, visie op het leven, humor, zorgzame kant ... allemaal triggers zijn om gevoelens te doen groeien.”

Knuffelhormoon

Hij geeft daarbij aan dat je moet openstaan voor de ander en met een onbevooroordeelde en ruime blik moet kijken naar elkaar. “Als je aan elkaar duidelijk maakt dat je tijd voor elkaar wil vrijmaken, oprecht interesse toont en de moeite doet om in jezelf en naar de ander te kijken, kan daaruit een diepere band ontstaan. Samen herinneringen maken en activiteiten doen, stimuleert daarenboven het knuffelhormoon oxytocine, wat je aan elkaar bindt.”

Ook het effect van elkaar te missen valt niet te onderschatten volgens Geelen. “Als je elkaar een tijdje niet ziet zoals bij Gerard en Marijke, kan er een verlangen naar elkaar ontstaan. Niet per se of uitsluitend verlangen naar intimiteit, maar zeker naar nabijheid met die andere persoon. Op die manier toon je eigenlijk dat je elkaar beter wil leren kennen en zo kunnen gevoelens naar wie de ander écht is iets losmaken. Als je die innerlijk kan matchen met je eigen doelen, waarden, visies en opvattingen over het leven, kan ook daaruit verliefdheid ontstaan. De gevoelens worden dan sterker door het verlangen om de ander dicht bij je te hebben en te houden.”

“Verliefdheid kan dus groeien en hoeft zeker niet altijd te vertrekken vanuit een eerste spark, al kan dat wel een voordeel zijn”, besluit de relatietherapeut.