Blijkbaar is het niet altijd een goed idee om als koppel samen te slapen Nele Annemans

20 februari 2019

17u12

Bron: SheKnows 0 Seks & Relaties Hoewel een nachtelijke knuffel of de warmte van je partners lichaam je misschien sneller naar dromenland doet vertoeven, bezorgen het gesnurk, het gevecht om het laken en jullie verschillende slaappatronen je misschien steevast slapeloze nachten. Hoe gezond is het nu echt om het bed met je partner te delen, en vooral: wat is de invloed op je relatie? Enkele experts geven uitleg over waarom het niet altijd een goed idee om samen te slapen.

Jullie slaappatronen kunnen jullie uit elkaar drijven

Hoewel de meeste koppels heel wat gemeen hebben, geldt dat vaak niet voor hun slaapgewoontes. “De ene persoon is een nachtuil, de andere een vroege vogel”, vertelt relatiedeskundige van Dating.com Maria Sullivan. “Of de ene heeft volledige duisterheid nodig om te slapen, terwijl de andere graag ‘s ochtends de eerste zonnestralen laat binnenkomen. Die verschillen brengen niet alleen je nachtrust maar ook je relatie in gevaar. Als je merkt dat die strubbelingen wegen op je relatie, probeer er dan eens over te praten en zet misschien de stap om apart te slapen.”

Uit onderzoek blijkt ook dat koppels bij wie een van de partners snurkt, vaker scheiden. “Omdat beide partners eigenlijk niet goed slapen, ontstaan er heel wat spanningen en conflicten die uiteindelijk zelfs het einde van een relatie kunnen betekenen”, vertelt dokter Kent Smith, slaapdeskundige van de American Sleep and Breathing Academy.

Je ergert je ook meer aan elkaar

Als je partner of jij voortdurend chagrijnig rondloopt, kan dat ook een teken zijn dat je je slaapgewoontes onder de loep moet nemen. “Als partners andere slaapgewoontes, -houdingen of -stoornissen hebben, kan dat een grote invloed hebben op je humeur”, vertelt relatie- en slaapexperte Stephanie D. McKenzie.

Ook verpleegkundige en slaapconsultant Terry Cralle bevestigt dat. “Verschillende studies hebben aangetoond dat koppels die minder dan 7 uur per nacht slapen gedurende 2 opeenvolgende nachten, zich meer ergeren aan hun partner dan koppels die wel aan voldoende nachtrust komen.”

Je zou gewicht kunnen aankomen

Als je merkt dat je slecht slaapt door je partner, kan je volgens dokter Smith op termijn ook extra kilootjes meezeulen. “Uit onderzoek blijkt dat 30 minuten minder slaap per nacht, gedurende een jaar, leidt tot een toename van obesitas met 17%. Mensen die dus hun gewicht onder controle willen houden of willen afvallen moeten ervoor zorgen dat ze voldoende slaap krijgen. Houdt je partner je ‘s nachts wakker, is het goed om het slaapprobleem te bespreken, zodat jullie samen naar een oplossing kunnen zoeken.”

Je kan je claustrofobisch voelen

Voor velen is het ogenblik waarop ze hun hoofd neerleggen op hun kussen het moment om even in hun eigen gedachten te verzeilen. “Als je op dat moment het bed moet delen met je partner, kan je het gevoel krijgen dat je daarin belemmerd wordt waardoor je je misschien zelfs claustrofobisch voelt in je eigen relatie. Dat kan dan weer leiden tot stress, nog meer slapeloze nachten en in sommige gevallen zelfs een relatiebreuk”, aldus Sullivan.

Wanneer zet je nu stap om apart te slapen? “Mijn advies luidt altijd om samen te blijven slapen, totdat je niet meer aan slaap toekomt. Want hoewel er een heleboel nadelen zijn aan je bed delen met iemand, kan het ook net je relatie versterken omdat het een erg intiem moment is. Praat erover en vertel elkaar wat werkt en wat niet. Kijk of jullie misschien allebei wat water bij de wijn kunnen doen, zodat het slapen voor beide partijen aangenamer wordt.”

Daarnaast moeten koppels volgens McKenzie beseffen dat samen slapen geen verplichting mag zijn. “Samen slapen is een heel modern concept. Koppels in de jaren 50 en 60 deelden niet altijd het bed. Het zou dus iets moeten zijn dat je als koppel ten goede komt, en niet iets dat gedaan wordt, omdat je allebei bang bent voor de reacties van anderen. Het is dus een goed idee om na te gaan wanneer je je nu het meest energiek voelt, als je samen slaapt of apart.”