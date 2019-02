Biologisch gezien zijn wij niet gemaakt voor lange relaties Tonny van der Mee

15 februari 2019

08u26

Bron: ad.nl 0 Seks & Relaties Hartkloppingen, zweethanden, vlinders in je buik. Het menselijk lichaam verandert bij verliefdheid in een kleine chemische fabriek. Nederlands hoogleraar Jan Hindrik Ravesloot van de Universiteit van Amsterdam ontrafelt het geheim van de liefde.

Een liefdesrelatie verloopt eigenlijk in drie fasen: geslachtsdrift, verliefdheid en paarvorming. “Vanuit biologisch perspectief zijn we op aarde om ons voor te planten’’, zegt Ravesloot over die eerste fase. “Geslachtsdrift wordt gedreven door testosteron. Dat motiveert mensen tot het aangaan van seksuele relaties. Dat is een enorm sterke drift.’’

Goede genen

Dat is ook de fase dat je de partner kiest die voor jouw gevoel genetisch de beste nakomelingen oplevert. Mannen buiten hun lengte en atletisch vermogen uit. Vrouwen accentueren hun borsten, billen en heupen, ofwel: hun vruchtbaarheid. “Dat is allemaal reclame voor hoe goed je je kunt voortplanten en hoe goed je genen zijn die je kunt doorgeven. Knap en mooi worden verbonden met verbeterde overlevingskansen.’’

