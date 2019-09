Binnenkort opent het eerste vaginamuseum in Londen Valérie Wauters

26 september 2019

16u07

Binnen enkele maanden opent in Londen 's werelds eerste vaginamuseum. De oprichtster hoopt op deze manier het stigma rond het vrouwelijke geslachtsorgaan weg te nemen.

Het zat oprichtster Florence Schechter al een hele tijd dwars dat er wel een museum bestond met een grote collectie penissen, maar dat er nergens een expositie bestond die het vrouwelijke geslachtsdeel eerde. Om daar iets aan te doen probeert Schechter al sinds 2017 geld binnen te halen voor haar eigen museum, met behulp van een succesvolle crowdfundingactie. Daarnaast reist de Britse het Verenigd Koninkrijk rond met pop-upmusea om bewustwording te creëren voor de vagina.

Medisch team

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat het allereerste vaginamuseum ter wereld z’n deuren zal openen op 16 november in Londen. Dat werd mogelijk gemaakt door de crowdfundingactie, die 50.000 pond (ongeveer 56.000 euro) opbracht. Met het museum hoopt Schechter het stigma dat nu vaak nog op de vagina ligt weg te nemen. Daarnaast wil ze vrouwen wijzen op gezondheidsproblemen én kunnen transgenders er terecht voor vragen. Om die reden zal er ook een medisch team met dokters en hulpverleners betrokken zijn bij het museum.

Ook voor kinderen

Bovendien zullen er kindvriendelijke programma’s komen, zodat kinderen al vanaf jonge leeftijd over hun geslachtsdelen leren te praten. “Als we ons schamen voor ons lichaam zullen we eventuele problemen ook minder snel aankaarten”, aldus Schechter. “Ik wil vrouwen dan ook oproepen om trots te zijn op hun geslachtsdeel.”