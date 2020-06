Binnenkort op date? ‘Hard to get’ spelen blijkt beste strategie om iemands hart te veroveren Nele Annemans

10 juni 2020

10u38

Bron: EurekAlert! 0 Seks & Relaties Nu we opnieuw met tien mensen mogen afspreken, kunnen we ook eindelijk weer op date gaan. En na al die maanden van isolement ben je misschien nog wanhopiger op zoek naar de ware, al blijkt die tactiek niet zo goed te werken. Zo zou je sneller aan een lief raken als je ‘hard to get’ speelt.

Wetenschappers van de University of Rochester in de Verenigde Staten en het Interdisciplinary Center Herzliya in Israël gingen te rade bij 130 alleenstaande studenten die online daten. Tijdens hun virtuele dates werd nagegaan of de singles zich meer of net minder aangetrokken voelden als iemand minder interesse toonde.

Wat bleek? Alleenstaanden vinden hun date aantrekkelijker als die ‘hard to get’ speelt. “Want dat wekt de indruk dat hij of zij beter in de markt ligt en het zich dus kan veroorloven om minder interesse te tonen”, vertelt hoofdonderzoeker Gurit Birnhaum. “Mensen die te gemakkelijk ingaan op de avances van anderen, kunnen wanhopig overkomen. Daardoor vinden we ze minder waardevol en minder aantrekkelijk.”

Seksueel aantrekkelijker

Een tweede deel van het online experiment toonde aan dat als je ‘hard to get ‘ speelt, het lijkt alsof je meer tijd en moeite wil investeren in het vinden van de juiste partner. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat potentiële partners meer moeite willen doen voor jou, maar ook dat ze je seksueel aantrekkelijker vinden.

Tot slot ontdekten de onderzoekers dat mensen meer moeite willen doen om iemand die iets minder bereikbaar is terug te zien, dan voor iemand die openlijk zijn interesse toont.

Al werkt de strategie niet altijd. “Als je helemaal ongeïnteresseerd of arrogant overkomt door ‘hard to get’ te spelen, gaat het natuurlijk averechts werken”, vertelt medeonderzoeker Harry Reis.

Maar hoe pak je dat dan het best aan? “Toon dat je interesse hebt, maar onthul ook niet té veel over jezelf”, aldus Birnbaum. “Mensen zullen minder snel verlangen naar iets als ze alles al weten. Probeer geleidelijk aan jullie band op te bouwen. Zo zal de ander steeds meer over je willen te weten komen en meer naar je verlangen.”