Binnenkort een date? Dit verklappen de drankjes die je bestelt Liesbeth De Corte

08 juni 2018

17u41 0 Seks & Relaties Een eerste afspraakje gaat altijd gepaard met wat kriebels, een brok zenuwen en bezwete handjes. Eigenlijk probeer je zo snel en subtiel mogelijk iemand beter te leren kennen. Maar wist je dat het drankje heel wat over jezelf én je date kan vertellen?

Bier

Wat zegt het over jou?

Je apprecieert de kleine dingen in het leven en bent gemakkelijk in de omgang. Een biertje drinken in goed gezelschap, meer heb je niet nodig om gelukkig te zijn.

Wat zegt het over je date?

De persoon die over jou zit is authentiek en straalt een zekere ‘What you see is what you get’-vibe uit. Het doel is duidelijk: simpelweg een leuke tijd hebben en je beter leren kennen.

Een glas wijn

Wat zegt het over jou?

Heerlijk cliché, maar de kans is groot dat je van verfijnde zaken houdt. Je bent ook een nieuwsgierige vogel pur sang en wil alles van iedereen te weten komen. Een complimentje krijgen doet je altijd deugd en je bent eerlijk. Waar je niet goed tegen kan? Eenzaamheid...

Wat zegt het over je date?

Blijkbaar neemt hij of zij het eerste afspraakje heel serieus en zal ie dus proberen om elk aspect van je persoonlijkheid te doorgronden. Wees voorzichtig, want waarschijnlijk gaat je date alles proberen te analyseren. Vergeet ook af en toe niet om een compliment te geven!

Mojito (of een cocktail met rum)

Wat zegt het over jou?

Vrolijk en een tikkeltje mysterieus: zo kan je jou het best beschrijven. Je bent altijd wel te vinden voor een feestje en als een rasechte dirty dancing queen is de dansvloer jouw podium!

Wat zegt het over je date?

Je potentiële partner maakt er z’n missie van om altijd en overal plezier te beleven. Je kan er dus vanop aan dat hij of zij stiekem meer verwacht van het afspraakje. Maar laat je dat niet tegenhouden, gegarandeerd dat het een leuke avond wordt.

Prosecco (of andere bubbels)

Wat zegt het over jou?

Je stelt je niet meteen open voor mensen om je heen. Je bent misschien een beetje verlegen, maar daaronder schuilt een heel interessante persoonlijkheid.

Wat zegt het over je date?

Omgekeerd is het goed mogelijk dat je date zich in eerste instantie wat teruggetrokken opstelt. Jouw taak? Probeer hem of haar wat op z’n gemak te stellen. Na een afspraakje zal je jouw date nog niet helemaal leren kennen, maar geef zeker niet op. Je kan namelijk aangenaam verrast worden.

Tequila sunrise (of een andere cocktail met tequila)

Wat zegt het over jou?

Jij bent iemand die uitdagingen niet uit de weg gaat: je zoekt ze juist op. “Work hard, play hard” is jouw inspirationele quote.

Wat zegt het over je date?

Een ding is zeker: de persoon naast jou is erg vastberaden. Je date zal duizenden vragen stellen om je zo beter te leren kennen en te weten te komen wat je zoekt in een relatie. Als die iets in gedachten heeft, dat zal hij of zij er alles aan doen om te krijgen wat ie wil. Een gewaarschuwd man is er twee waard!

Cosmopolitan (of een cocktail met vodka)

Wat zegt het over jou?

Cosmopolitan-drinkers zijn vaak erg sociaal, extravert en spraakzaam. Jij wilt altijd nieuwe mensen leren kennen. Je houdt er ook van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Je praat nogal graag over jezelf, wat een teken van instabiliteit in je leven kan zijn.

Wat zegt het over je date?

Jouw date heeft een doel: je imponeren. De kans is groot dat hij of zij heel de avond zal opscheppen en zich hyperactief gedraagt. Schrik voor gênante stiltes moet je dus niet hebben! Een ding is zeker: je zal je niet vervelen op je eerste afspraakje.