Bijzonder deken maakt seks tijdens je maandstonden makkelijker Liesbeth De Corte

22 juni 2018

16u26 3 Seks & Relaties Sommige mensen hebben er geen enkel probleem mee om tijdens hun maandstonden in bed te duiken, terwijl anderen een celibatair weekje verkiezen. Iedereen z'n mening, maar het feit is dat er nog steeds een taboe rust op seks tijdens je menstruatie. Om dit te doorbreken heeft Thinx een bijzonder deken op de markt gebracht.

Hangt de rode vlag uit, maar heb je toch zin in wat sexytime met je partner? Dan kan je simpelweg het zachte, zijde-achtige deken van Thinx over je bed draperen. Of over de zetel, tafel of vloer... Waar jij zin in hebt. Het deken absorbeert alle plekjes en bloedvlekjes, en kan achteraf gemakkelijk in de wasmachine gezwierd worden.

Het deken is gemaakt volgens dezelfde technologie als het mensturatie-ondergoed van het merk. Dat wil zeggen dat het uit verschillende lagen bestaat die bloed absorberen, vocht afvoeren en bacteriën bestrijden. Hierdoor moet je geen schrik te hebben voor lekken en vieze geurtjes.

"Veel te veel vrouwen zijn beschaamd om te vrijen tijdens hun menstruatie", reageert Mario Molland Selbi, CEO van Thinx. "Maar in feite is dat net héél veilig en natuurlijk. Meer zelfs: tijdens en na je orgasme komen hormonen vrij die de pijn en krampen kunnen verzachten." Dat bevestigt ook sekstherapeute Sari Cooper in Shape. "Bij sommige vrouwen kan een vrijpartij helpen tegen hoofdpijn en andere kwaaltjes die komen kijken als iemand z'n maandstonden heeft."

Het enige nadeel? Het prijskaartje van het seksdeken. Voor één exemplaar tel je € 317 neer. Dan kan je eigenlijk evengoed een handdoek gebruiken om je mooie lakens te beschermen tegen plekjes. Langs de andere kant is het niet bepaald sexy om tijdens het friemelen te zeggen: "Wacht schat, ik pak even een handdoek". "We verwachtten niet dat de dekens als zoete broodjes over de toonbank zullen gaan", lacht Molland Selbi nog. "Ons doel is vooral het doorbreken van het taboe rond seks tijdens je menstruatie."

Wie het deken toch wil aanschaffen, kan surfen naar de webshop van Thinx.