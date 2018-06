Bijna helft van vrouwelijke millennials geniet niet van seks TVM

28 juni 2018

09u07 0 Seks & Relaties Uit een grootschalig onderzoek van de Britse overheidsinstelling Public Health England blijkt dat de helft van de vrouwen tussen 25 en 34 in Groot-Brittannië niet tevreden is over haar seksleven. Dat schrijft de BBC.

Er is al veel geschreven over het seksleven van de jongeren van Generatie Y, geboren tussen 1981 en 2000, ook gekend als 'millennials'. Ze hebben minder seks, ze doen niet aan onenightstands maar aan several-night-stands en ze verkiezen swipen op Tinder boven een vaste relatie.

Uit het onderzoek van de Public Health England, waarvoor 7.300 vrouwen werden ondervraagd, blijkt nu ook nog eens dat 49% van de dames onder de 34 helemaal niet tevreden is over haar seksleven. De grootste zorg blijkt een ongewenste zwangerschap vermijden. Ook de schrik om soa’s te krijgen zit er dik in, net als omgaan met menstruatiepijnen.

Hoe ouder vrouwen worden, hoe meer ze tevreden zijn over hun seksleven, blijkt uit de studie. Meer dan twee derde van de vrouwen tussen 55 en 64 is tevreden over wat er zich tussen de lakens afspeelt.

Voor de studie werden alleen vrouwen boven de 16 uit Engeland ondervraagd. 65% van hen gaf aan de laatste maand seks gehad te hebben. In een vaste relatie of los. 12% had de laatste drie maanden seks gehad. Het overgrote merendeel maakt gebruikt van anticonceptiemiddelen, blijkt ook nog uit de studie. Een derde gebruikt een spiraaltje, nog een derde zit aan de pil. Ook condooms zijn nog steeds populair.

