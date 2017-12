Bijna helft van de jongeren gebruikt geen condoom bij seks met nieuwe partner CD

Bron: Huffington Post 0 Unsplash seks vrouw Seks & Relaties Met apps als Tinder vieren de seksdates bij jongeren hoogtij. Allemaal goed en wel zolang het veilig gebeurt, denken we dan. Bij rondvraag onder meer dan 2000 jongeren blijkt echter dat wanneer de spanning in de slaapkamer hoog oploopt, van een condoom in veel gevallen in de verste verte geen sprake is. Niet omdat 'zonder gewoon beter voelt', wel omdat het meenemen van condooms de indruk schept dat je met gelijk wie het bed in duikt.

Een nieuwe studie, uitgevoerd door Public Health England, toont aan dat bijna de helft (47%) van de seksueel actieve jongeren tussen 16 en 24 jaar al seks met een nieuwe partner heeft gehad zonder condoom. Sterker nog, 1 op 10 jongeren geeft zelfs toe nooit een condoom te gebruiken. Bij 1 op 3 van de jongvolwassenen speelt het idee dat het meenemen van condooms de indruk schept dat je met gelijk wie de lakens deelt. Opvallende, en vooral verontrustende, cijfers waar ook Belgische jongeren van kunnen meespreken.

De peiling onder 2.007 jongeren gaf inzicht in de houding tegenover condoomgebruik en gaat gepaard met een campagne waarin jongeren hun persoonlijk verhaal doen over seksueel overdraagbare aandoeningen.

Jesse, 24 jaar, uit Londen is een van de jongeren die met het schaamrood op de wangen haar verhaal doet over zowel chlamydia als gonorroe, in de hoop jongeren te overtuigen voortaan een condoom te gebruiken.

Gebruik met een nieuwe bedpartner altijd een condoom. En laat jullie testen wanneer je vaker met elkaar (én alleen elkaar) het bed deelt. Jesse, 24 jaar

"Het was een verschrikkelijke ervaring. Ik had pijn in mijn lies en ongemak bij het plassen. Het ergste was dat ik mijn vorige en huidige sekspartner moest vertellen dat ik de soa's had opgelopen, en dat ze zich dus best zo snel mogelijk laten onderzoeken en behandelen"

De jonge vrouw benadrukt dat, in tegenstelling tot haar ervaring, niet iedereen symptomen ervaart en veel jongeren dus vaak niet op de hoogte zijn van wat er daar beneden allemaal gaande is. Haar boodschap is duidelijk: wil je geen risico lopen op soa's? Gebruik dan met een nieuwe bedpartner altijd een condoom. En laat jullie testen wanneer je vaker met elkaar (én alleen elkaar) het bed deelt.

Meer informatie over seksueel overdraagbare aandoeningen vind je hier.

