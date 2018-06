Beth Martínez: first lady van het Belgische voetbal Anke Michiels

16 juni 2018

10u52 0 Seks & Relaties Ze is een rasechte Schotse die zeventien jaar geleden als een blok viel voor een volbloed Spanjaard. Maar de komende weken klopt het hart van Beth alléén maar voor België. En voor de Rode Duivels. Meet miss Martínez: de vrouw achter onze bondscoach.

Haar achternaam is Thompson, maar ze draagt met trots die van haar Spaanse echtgenoot: Martínez. De Schotse schone, every inch a lady, is al zeventien jaar de soulmate van onze bondscoach. Mama ook van hun vierjarige dochter Luella. Als de Rode Duivels het goed doen in Rusland, hebben we dat deels ook aan haar te danken: Beth is degene bij wie de leider van onze nationale ploeg thuis tot rust komt. Wáár dat ook moge zijn: Martínez verhuist al heel zijn leven, eerst als speler en daarna als coach, naar waar zijn volgende voetbaldoel ligt. Beth is degene die hem trouw volgt. Diegene die onvoorwaardelijk in hem gelooft, óók als hij onder vuur ligt. Stand by your man? Beth kent het liedje als geen ander. «Achter elke sterke man staat een nóg sterkere vrouw, toch?», lacht ze die zonnige maandag, nadat ze eerst uren als volleerd model op de foto is gegaan voor ons. «Het is de allereerste keer dat ik een fotoshoot doe in België, hoor. Maar Roberto en ik deden in het verleden wel vaker zulke dingen – dus ik weet nog een béétje hoe de camera werkt. (lachje) We hebben een hele tijd geleden beslist om ons wat af te schermen. Om onze privacy wat te bewaren. Ik heb ook geen Instagram, geen Facebook: ik heb geen behoefte om ons leven aan iedereen te tonen. I love my bubble en ik kies ervoor om ons coconnetje wat te scheiden van de voetbalwereld.»

