Beter seksleven? Dat hangt af van deze nerdy karaktereigenschap Nele Annemans

25 januari 2019

13u48

Bron: Tonic Vice 0 Seks & Relaties Dat je persoonlijkheid veel zegt over je seksleven kwam je Dat je persoonlijkheid veel zegt over je seksleven kwam je hier al te weten, en blijkbaar kunnen eigenschappen die zelfs niet zo sexy lijken, er een grote invloed op hebben. Zo blijkt uit een nieuwe studie dat mensen die nauwkeurig zijn minder seksuele problemen ervaren en een meer bevredigend seksleven hebben dan degenen die niet over de nerdy karaktereigenschap beschikken.

Intuïtief zou je kunnen denken dat nauwkeurige, zorgvuldige mensen de slechtste bedpartners zijn - goede seks ‘moet’ volgens velen immers spontaan en verrassend zijn - maar een groeiend aantal onderzoeken toont aan dat ze wel degelijk minder seksuele problemen ervaren, een meer bevredigend seksleven hebben én ja, zelfs meer vrijen. Laten we het bewijsmateriaal eens bekijken.

In een nieuwe studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift Journal of Sex Research, werden zowel mannen als vrouwen onderzocht aan de hand van hun persoonlijkheid, die dan vergeleken werd met hun seksleven. Wat bleek? Mannen die erg zorgvuldig en nauwkeurig zijn ervoeren minder erectieproblemen, terwijl nauwkeurige vrouwen minder problemen met seksueel verlangen, opwinding en orgasmes hadden.

Die resultaten komen overeen met die van een andere studie eerder dit jaar. Daaruit bleek ook dat hoe nauwkeuriger mensen zijn, hoe minder seksuele problemen ze ervaren en hoe tevredener ze zijn over hun seksleven.

Uit een studie bij 4.000 Amerikanen kwamen ook dezelfde resultaten naar boven. Al bleek daaruit dat nauwkeurige mensen ook vaker seks hadden. Zij zouden meer geneigd zijn om hun seksuele fantasieën te delen met hun partners waardoor ze die ook (deels) kunnen waarmaken en dus een beter seksleven ervaren. Maar waarom nauwkeurige mensen beter zijn in het omzetten van hun fantasie in realiteit? Blijkbaar door hun oog voor detail. Ze beschrijven hun fantasieën immers gedetailleerder en specifieker en vaak zijn ze ook realistischer, waardoor ze makkelijker te vervullen zijn. Zo fantaseerden ze ook meestal over hun huidige partner en minder snel over anderen.

Niet zo nauwkeurig ingesteld? Geen paniek. Het is niet omdat je niet over die karaktereigenschap beschikt, dat je seksleven gedoemd is om te falen. Het zou nogal sneu zijn om één karaktereigenschap je seksleven te laten dicteren. Er zijn een heleboel factoren die een invloed hebben, waarvan nauwkeurigheid er slechts eentje is.

Meer over samenleving

familie