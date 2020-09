Betekent ontrouw automatisch het einde van je relatie? Relatietherapeut: “Stel een liefdescontract op”

“Met overspel zijn vaak heftige gevoelens gemoeid, het is een aangrijpend en pijnlijk gebeuren. Een crisis die naar de afgrond kan leiden, maar ook naar groei.” In onze nieuwe reeks getuigen lezers over liefde na overspel , iets waar

“In onze maatschappij is de overheersende manier om naar ontrouw te kijken: de ene heeft de andere bedrogen. Er is een boosdoener en een slachtoffer. Maar als ik tijdens een gesprek allerlei vragen begin te stellen, concluderen mensen meestal: ‘Goh, hier hadden we het beter veel vroeger over gehad’. Je moet niet wachten tot er sprake is van overspel om het over ontrouw te hebben, je kan er beter over praten vóór het gebeurt: wat betekent ontrouw voor ons, en ook: wat is trouw, wat beloven we aan elkaar?”

Heb je het er ooit over gehad wat er zou gebeuren, als je geen seksuele liefde meer deelt? Maarten Ghysels

“Het is belangrijk om dat expliciet te maken, want in een relatie spelen allerlei onuitgesproken verwachtingen mee. Als mensen kiezen voor elkaar, zijn ze meestal nog smoorverliefd, hun hart staat open, ze vertellen elkaar veel, kunnen hun handen niet van elkaar afhouden. Ga je het engagement aan om die belangstelling levendig te houden? Om dat seksuele vuur te blijven aanwakkeren? Op een of andere manier verwachten mensen dat, maar ze spreken het zelden uit en doen er niet altijd veel aan. Hun houding is soms: we zien wel.”

“Het intieme leven sneeuwt makkelijk onder, want in een druk leven gebeurt het vrijen niet langer ‘vanzelf’. Als er dan een ander in het spel komt, is de vertrouwensbreuk groot en voel je je verraden. Maar heb je het er ooit over gehad wat er zou gebeuren, als je geen seksuele liefde meer deelt? Is dat ook een definitie van ontrouw: iemand die in zijn relatie geen liefde meer geeft?”

Vrijheid

“Er is trouw aan de relatie en trouw aan jezelf. In ideale omstandigheden kunnen die twee aspecten samengaan en staat de relatie je drang naar zelfontplooiing en vrijheid niet in de weg. Nu zeg ik niet dat alles moet kunnen in een relatie. Ik zeg alleen dat je daar als koppel over kan spreken: wat heb ik nodig om me goed te voelen als individu, wat verwacht ik van de relatie, wat ben ik bereid erin te investeren, welke vrijheden wil ik opgeven?”

Ik heb klanten gehad die hondstrouw waren en zeer toegewijd aan elkaar, behalve twee weken per jaar waarin ze mochten doen wat ze wilden Maarten Ghysels

“Ik heb klanten gehad die hondstrouw waren en zeer toegewijd aan elkaar, behalve twee weken per jaar waarin ze mochten doen wat ze wilden. Dat hadden ze zo afgesproken en voor hen werkte dat. Anderen voelen zich heel goed bij de warmte en veiligheid van monogamie, zelfs al moeten ze inleveren op spanning. Ik oordeel niet over wat mensen doen om hun relatie levendig te houden. Het belangrijkste is dat hun oplossing goed voelt voor allebei en werkt voor hun relatie.”

Engagement

“Het zou goed zijn om voor het huwelijk of samenwonen een liefdescontract op te stellen. Niet zo’n zakelijke overeenkomst, maar iets waar we samen in vastleggen waar we elkaar op mogen aanspreken, waar we ons in de liefde voor engageren. Hoe pakken we deze relatie aan zodat we er ons alle twee goed in voelen? Hoe omschrijven wij trouw, geestelijk en lichamelijk, binnen en buiten de relatie. Als we monogaam willen zijn, welke rechten hebben we dan op de ander? Zoals elk contract moet dat misschien in de loop der tijd aangepast worden. Ik maak het vaak mee in mijn praktijk, dat mensen duidelijk en uitgesproken opnieuw kiezen voor elkaar, een nieuw contract schrijven, en weer ‘ja’ zeggen. Dat ontroert me telkens weer.”

‘Het geheim van seks en liefde, dertien inzichten voor een beter liefdesleven’ van Maarten Ghysels bij Witsand uitgevers.

Meer info: www.schoolvoorlevenskunsten.eu

