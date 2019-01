Betaal jij of ik? Datingregels op een rij Margo Verhasselt

30 januari 2019

13u09 0 Seks & Relaties De datingwereld veranderde voorgoed in 2012 toen Tinder het levenslicht zag. De app brengt tal van voordelen met zich mee: nieuwe connecties met de swipe van een vinger, afleiding voor wie het nodig heeft en wie weet zelfs een avontuurtje hier en daar. Maar toch heeft de app ook wat van ons afgenomen, met name romantiek. Een online date is nu eenmaal casual, nonchalant en chill. Je wil nu eenmaal geen vier uur lange date met iemand van wie je alleen weet dat hij of zij naar Machu Picchu ging en ‘geen drama’ wil. Maar hoe gedraag je je tegenwoordig op een nonchalante date?

De go-to moderne date van vandaag is een drankje in een bar waar je het liefst van al niemand bekend tegen het lijf loopt. Als het tegenvalt, wil je je het liefst al na twintig minuten uit de voeten maken. We zijn intussen zo gewoon geraakt aan het idee van een casual date dat een échte date op restaurant veel te serieus aanvoelt. “Je wil met mij naar een goed restaurant met een mooi tafelkleed? Ga je me daarna meteen ten huwelijk vragen?” God, nee.

Maar wat als je iemand ontmoet dat effectief de moeite waard is? Dan klinkt die speciale date misschien niet als zo’n extreme opdracht. Zet je beste beentje voor en doe wat meer moeite. Ga picknicken in een park, neem je date mee naar een concert, met andere woorden: doe eens zot.

Seks & Relaties Maar hoe zit het met de oldskool datingregels? We sommen ze nog eens voor je op.

- Moet je je opkleden? Vertrek je naar een date, gekleed in een joggingbroek met een oude T-shirt waar een oude vlek opzit? Dan moet je je in dat geval echt omkleden. Je netjes aankleden getuigt van respect en interesse in je date.

- Open je de deur? Tenzij je een enorme soort van smetvrees hebt of er iets anders mis is met je handen doe je altijd een deur open voor een dame. Wees een gentleman, geen gentledude. Het geeft ons het gevoel speciaal te zijn. En daarnaast toont het gewoon dat je manieren hebt.

- Betaal je? Dit is een moeilijke. Vaak wordt er verwacht dat de man so-wie-so de rekening aan het einde van de date betaalt. Een overblijfsel uit de tijd waarin vrouwen nog niet werkten. Maar tijden zijn veranderd. Maak het jezelf gemakkelijk en deel die rekening gewoon door twee.

- Sluit je de date af met een zoen? Er was een tijd dat een kus op het eind van een date not done was. Maar tegenwoordig wordt een zoen als afsluiter zelfs als ‘normaal’ beschouwd. Toch hoef je je absoluut niet aan de regels of normen die worden opgelegd te houden. Doe vooral waar jij je goed bij voelt. Duik niet met iemand in bed omdat al je vrienden dat na hun eerste date doen, kus met niemand omdat die persoon dat per se wil.