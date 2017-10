Besparen op je trouwfeest? Zo doe je dat zonder dat je gasten het merken SV

Geef je al je gasten te eten, of slechts een kleine selectie? En hoeveel gangen moet dat dan zijn? Kies je voor vis of vlees? En welke dranken zet je op de menukaart? Zoveel vragen, en vooral: zoveel geld. Wie het slim speelt, kan echter heel wat besparen, zonder dat de gasten het door hebben.

Een avondmaal kost je al snel tussen de 35 tot 100 euro per persoon. Wie voor een buffet kiest, blijft hangen rond de ondergrens, maar ga je voor een maaltijd die uit meerdere gangen bestaat en aan tafel wordt opgediend, ben je al snel het driedubbele kwijt. En dan is er nog de receptie vooraf en een dessertenbuffet plus bruidstaart nadien. Om maar te zeggen: je hebt best op voorhand wat gespaard.

Het zal dan ook niemand verwonderen dat catering de grootste hap uit je budget neemt. Gelukkig schiet trouw- en eventplanner Alyssa Brown ons te hulp met enkele insider tips om je trouwfeest net dat tikje goedkoper te maken, zonder dat je gasten er ook maar iets van merken.

Serveer geen dure vis

Zeevruchten, kreeft, scampi, ... ze mogen dan wel zeer lekker zijn, ze laten bij het pasgetrouwd koppel ook een bittere nasmaak na wanneer de rekening arriveert. Bovendien worden ze niet eens gemist wanneer ze niet op de kaart staan. "Kies beter voor een smakelijk en betaalbaar stukje vlees dat bij velen in de smaak valt, zoals kip of lam, en een vegetarische optie. Als je er dan ook nog eens een lekkere salade of pasta bij serveert, heeft niemand nog door dat er geen vis was."

Maximum twee gangen

Twee gangen, en enkele aperitiefhapjes, is quasi alles dat je nodig hebt opdat je gasten met een voldaan gevoel van tafel gaan, volgens Alyssa. "Veel pasgetrouwde stellen willen hun gasten paaien met de ene gang na de andere, maar dat hoeft helemaal niet. Eén of twee lekkere gerechten zijn meer dan genoeg zodat niemand nog honger heeft, én je gunt je gasten zo meer tijd op de dansvloer."

Spring slim om met hapjes

Serveer maximum vier hapjes, en dan nog liefst allemaal vegetarisch. "De receptie kost je zo al meer dan genoeg," aldus Alyssa. "Dus hou het redelijk door voor vegetarische hapjes te kiezen. Ze zijn budgetvriendelijk en smaken minstens even goed bij een glaasje cava of champagne. Wil je nog een midnight snack serveren? Dan hoeft het helemaal geen haute cuisine meer te zijn. Vaak hebben je gasten tegen dan zo veel op dat ze toch niet meer weten wat ze nu precies gegeten en gedronken hebben."