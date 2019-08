Exclusief voor abonnees Bertus leerde z’n vakantieliefde Katharina kennen in het Oostblok: “Geen denken aan dat we ooit uit elkaar zouden gaan” Corine Koole

18 augustus 2019

08u10

Bron: De Morgen 0 Seks & Relaties Corine Koole spreekt met mensen die onder de zon smoorverliefd werden. Hoe ging het verder? En hoe kijken ze daar nu op terug? Vandaag: Bertus (58) en Katharina (54) en hun zomer van 1989.

BERTUS

“In de zomer van 1989 kwam ik met mijn vriend Hans aan op het station van Pécs, een stad in Hongarije vlakbij de grens met Joegoslavië. Als studenten waren we erg geïnteresseerd in het Oostblok, iedereen voelde dat daar iets stond te gebeuren en wij wilden met eigen ogen zien wat precies. We stonden op het punt in een taxi naar de camping te stappen, toen we aan de praat raakten met twee meisjes gekleed in, ik kan het niet anders zeggen, grauwe kleding.

“Ook al kostte de taxi bijna niks, Katharina en haar vriendin wilden naar de camping met de goedkopere bus. Ze kwamen uit de DDR, en toen mijn vriend die avond bijna van het ene op het andere moment smoorverliefd werd op haar vriendin, belandden Katharina en ik die avond als vanzelf voor de tent. Ik vroeg haar honderduit over haar leven thuis, ze vertelde dat ze in een boekwinkel werkte, en dat ze kolen sjouwde voor de kachel.

