Bert (40) beleeft een buitenechtelijk online avontuur: “Er volgden expliciete beschrijvingen over wat we met elkaar zouden uitsteken, met steeds naaktere foto’s”

“Mijn vrouw en ik hebben nooit een andere partner gekend. We delen dezelfde interesses, schopten het ver in onze carrières en hebben twee heerlijke kinderen. Iedereen ziet ons als ‘het perfecte koppel’. Maar dat zijn we niet. Al zeker niet in de slaapkamer. Ik begrijp dat seks na al die jaren niet meer spannend is. Alles wordt voorspelbaar. Maar ik vind mijn vrouw nog altijd aantrekkelijk. Ze is bloedmooi. Alleen ziet ze zichzelf zo niet. Ze kampt met veel lichamelijke onzekerheden en ik krijg die niet uit haar hoofd. Onze vrijpartijen vertrekken altijd bij mij, ze neemt nooit initiatief. Haar libido is zoek.”

Erover praten lukt niet: ze wordt meteen boos. Ik heb het al vaak geprobeerd. Ik onderneem niets meer, ik hoef geen zoveelste afwimpeling. We zijn volledig uit elkaar gegroeid. Het aantal keer dat we dit jaar seks hadden? Op één hand te tellen. En elke keer zonder voorspel, in missionaris. Zo wil ze het. Ik denk soms: wat is hier beter aan dan masturberen op porno?”

Het voelde zo goed, dat ik me niet schuldig voelde Bert.

“Een maand geleden bezocht ik een aantal websites. Zo kreeg ik een bericht van een interessante vrouw. ‘Hey, hoe is het daar met jou? Naar wat ben je op zoek?’ Ik antwoordde met klamme handjes, niet wetend waar het naartoe zou leiden. Na heel wat chats, toonden we ons gezicht. De berichten werden ondeugend. We deelden onze verborgen verlangens. Qua seksuele fantasieën speelden we perfect op elkaar in. Er volgden expliciete beschrijvingen over wat we met elkaar zouden uitsteken. Met steeds naaktere foto’s. Video’s ook, waarin we onszelf bevredigden. Het was een uitbarsting van genot. We bereikten samen climaxen. Er ging een nieuwe wereld voor mij open. Ik besefte dat seks veel meer te bieden heeft dan wat ik tot dan gekend had. Het voelde zo goed, dat ik me niet schuldig voelde. Mijn eerste online avontuur stopte even snel als het gestart is. Dat vond zij beter zo. In een laatste bericht liet ik haar weten wat ze voor me betekend heeft.”

Hey, ik weet dat je niet zit te wachten op een berichtje. Maar voor mij was mijn contact met jou uniek. Mijn eerste kennismaking met een virtuele wereld vol brandende verlangens. Je hebt nieuwe energie, passie en zin in mij doen ontwaken. Ik slaap de voorbije nachten een pak minder dan normaal. Ik lig wakker – omdat mijn lid me niet toelaat op mijn buik te slapen – en ik denk terug aan ons verhaal. ’s Morgens spring ik vol energie uit bed, haal ik goedgehumeurd mijn kinderen uit bed en wil ik luidop zingen. Ik ben weer die positief ingestelde mens. Ik heb terug geduld met mijn kinderen. Ik heb weer inspiratie om muziek te schrijven. Ik heb weer empathie voor de moeilijkheden van mijn vrouw. Daar heb jij voor gezorgd.

Ik had nooit gedacht dat een buitenechtelijke zoektocht zo’n invloed kon hebben. Ik ben blij dat ik deze stap heb gezet. Je hebt me de kracht gegeven om binnenkort open te zijn tegen mijn vrouw over mijn seksuele frustraties in ons huwelijk. Ondanks het feit dat jij en ik elkaar nooit fysiek hebben mogen bevredigen, heb je me nieuwe zaken doen ervaren op seksueel vlak. Ik ril nog na van plezier en voldoening. Het streelt mijn ego dat ik jou ook tot orgasmes heb helpen leiden. De handelingen die jij zo beeldend kan omschrijven, over wat jij met mij zou uitsteken, overtroffen wat ik in mijn stoutste dromen beleefde. Het is jammer dat ik nooit jouw zachte lippen zal mogen proeven – en ja, ik heb het over al jouw lippen. Het is spijtig dat mijn handen nooit jouw lichaam zullen beroeren. Het is zonde dat ik nooit zal ontdekken of ik jou ook in het echt al die hoogtepunten kan bezorgen ...

“Betekent dit online avontuur dat ik ontrouw ben? Ja, ik heb duidelijk een lijn overschreden. Zou dit mijn vrouw verscheuren als ze het wist? Ja. Maar ik verlang naar meer van dit soort verhalen. Mijn vraag is: ben ik nu een slechte man?”

Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck geeft advies: “Jij wil voelen dat je lééft”

Wim Slabbinck: “In je relatie zoek je een balans tussen veiligheid en avontuur. Het ‘veilige hokje’ is in jouw relatie goed gecoverd: je hebt een goed huwelijk, fijne kinderen, en een vaste job. Maar in een relatie zijn we ook altijd op zoek naar prikkels, naar ontplooiing, naar avontuur. Deze online affaire is een uiting van jouw individueel verlangen om te léven. Een verlangen om nieuwe zaken te beleven, te voelen, om te verbinden, om intense prikkels te ervaren die je in je huwelijk niet meer vindt. In de affaire vind je waarschijnlijk een deeltje van jezelf terug waarvan je dacht dat het weg was. Deze ervaring heeft je geleerd dat die avontuurlijke aspecten van de liefde jou terug energie geven om te leven, muziek te maken en een aangenamere versie van jezelf te zijn.”

“Maar zoals je zelf aangeeft, heb je een lijn overschreden. Je zit in een monogame relatie en je digitale affaire is een vorm van ontrouw. Overspel is enorm explosief: bij ontdekking kan het in vijf seconden een relatie van 25 jaar stukmaken.”

“De uitdaging waar jij voor staat, is de vraag wat je met die kennis doet. Of je het moet vertellen aan je partner of niet, laat ik over aan jou. Een slippertje of affaire opbiechten is mogelijk ‘the right thing to do’ maar in veel gevallen betekent het ook het einde van de relatie. Is het dat waard? Ontrouw is een vorm van verraad, maar het is ook een uiting van gemis, van hunkering. Misschien is het zinvoller om je verlangens bespreekbaar te maken? Om alles in te zetten op een heel andere uitdaging: de seksuele relatie met je vrouw.”

“Heel veel goede, langlopende monogame relaties lopen stuk op het taboe om onze seksuele verlangens te bespreken. We denken dat onze partner al onze behoeftes moet kunnen coveren, maar we merken na verloop van tijd dat dit niet (meer) mogelijk is. Als het aankomt op verlangens bespreken, dragen we allemaal een emotionele boerka. Als je open bent over de verlangens die je hebt, kunnen jij en je partner een overwogen beslissing nemen. Open staan voor alternatieven is belangrijk. Het betekent dat je actief nadenkt: hoe kan onze relatie blijven werken? Dat is een zoektocht die je samen kan aangaan. Kijk daarvoor zeker niet alleen naar seks: veel andere individuele verlangens kunnen een buffer vormen voor seks. Doe vooral dat wat nu goed voelt voor jou. Geeft muziek maken levensenergie? Blijf dat dan vooral doen.”

“Als je over je seksuele relatie gaat praten met je vrouw, heb het dan vooral over wat je wel al fijn vindt aan jullie intiem contact. Praat over wat je wenst, wat je voelt en wat je anders wil, zonder haar daarin met de vinger te wijzen. Je vrouw weet ook wel dat het seksueel niet super gaat. Kleine tip: soms is het makkelijker om al één en ander uit te leggen in een (handgeschreven) brief.”

“Besef tenslotte dat we geneigd zijn om digitale partners te idealiseren. We zien enkel het goede beeld van de andere partij en kunnen daardoor zaken niet in perspectief plaatsen. Het kan zeker zinvol zijn om een traject bij een relatietherapeut of seksuoloog op te starten, zodat jij en je partner een veilig kader vinden om hierover te praten.”

Heb jij ook een liefdesprobleem dat je (anoniem) wil delen? Mail dan naar Anke Michiels, anke.michiels@dpgmedia.be.

