Ben je klaar om als koppel op reis te gaan? Experts geven tips

17 februari 2019

Relaties komen met mijlpalen: de eerste date, de eerste zoen, de eerste keer dat jullie jezelf een koppel noemen. Vaak gebeurt dat zonder dat je het goed en wel beseft. Maar eentje waar je vast en zeker wel bij stilstaat? De eerste reis samen. Als je nog niet zeker bent of jullie klaar zijn voor die eerste vakantie, dan zijn er enkele dingen waarop je moet letten.

Het is een beetje een open deur intrappen maar het eerste punt waarmee je rekening moet houden is volgens datingcoach Diana Dorell hoeveel tijd je al met elkaar doorbracht. Ze legt uit aan lifestylewebsite Elite Daily dat het belangrijk is dat jullie al enkele opeenvolgende dagen met elkaar spendeerden. Ook dr. Benjamin Ritter is het daarmee eens. “Bij die eerste reis is hoe graag je met elkaar omgaat cruciaal.”

Is de relatie nog erg pril en brachten jullie nog niet veel opeenvolgende dagen met elkaar door, dan is het misschien geen slecht idee om die eerste trip nog even uit te stellen. Er wordt weleens gezegd dat je iemand op reis écht leert kennen en niets is minder waar. Als je samen reist, breng je elke minuut van elke dag met elkaar door en dat kan overweldigend zijn als jij en je partner dat in het verleden nog niet deden.

Psychiater en psychanalist Grant H. Brenner meent dat er twee factoren zijn die duidelijk maken of je al dan niet klaar bent voor een reis als koppel. Eerst en vooral: hoeveel betekent reizen voor jullie? “Als reizen niet veel voorstelt, dan kan je er snel op uit trekken”, legt hij uit. “Maar als jullie er erg veel waarde aan hechten, dan let je beter even op.” De tweede factor sluit aan bij het advies van hierboven: hoe goed kom je met elkaar overeen? Als jullie heel vaak ruziën dan gaat een reis die situatie niet per se verbeteren.

“Op vakantie gaan is een goede manier om te bekijken hoe je functioneert als je continue bij elkaar bent, hoe je dingen aanpakt, plant, welke prioriteiten jullie stellen etc.", legt Brenner uit. “Als jullie elkaar snel beu raken, kan dat een teken zijn dat de relatie niet van lange duur gaat zijn.”

Bespreek ook altijd eerst wat je verwachtingen zijn van de reis én de relatie. Elke vakantie moet een doel hebben. Willen jullie wat meer quality time met elkaar spenderen? Samen nieuwe plekken ontdekken? Of gewoon wat ontspannen? Zoek uit waarom jullie juist op vakantie gaan, zodat je zeker op dezelfde golflengte zit.