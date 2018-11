Ben je het swipen beu? ‘Slow dating’-app Once helpt je aan één match per dag Liesbeth De Corte

09 november 2018

17u11 0 Seks & Relaties De liefde van je leven vinden is in tijden van Tinder niet gemakkelijker geworden. Ja, je moet gewoon een app installeren en wachten tot je die ideale match tegenkomt, maar in werkelijkheid verlies je veel tijd door oneindig naar links en rechts swipen. Het gevolg? De frustraties door de ellenlange swipe-sessies stapelen zich op en slow dating wordt steeds populairder.

Ondertussen ben ik al meer dan twee jaar gelukkig samen met het lief, maar daarvoor maakte ik samen met vriendinnen gretig gebruik van Tinder. Al hadden we na een tijdje één regel: we gebruiken de app alleen tijdens een dood moment. Op de trein of op het toilet, bijvoorbeeld. Want als je nu eenmaal begint te swipen, geraak je er al snel in verdiept en voor je het weet, is er een uur gepasseerd.

Als ik daar nu op terugkijk, is die opgelegde vorm van zelfdiscipline eigenlijk al een voorbode van slow dating, het nieuwste fenomeen dat aan een opmars bezig is binnen de online wereld van tortelduifjes. Bij slow dating draait het niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Oftewel: in plaats van veel matches waarbij je een ‘meh’-gevoel hebt, krijg je er eentje die meteen een schot in de roos is.

Datingapp Once speelt daar goed op in. Het enige wat jij moet doen, is een profiel aanmaken. Vervolgens stelt een menselijke matchmaker elke dag één match voor, op basis van jouw voorkeuren. Once bestaat al een tijdje, onder meer in Frankrijk, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Brazilië. Vorig jaar werd het gelanceerd in ons land en ondertussen telt Once al meer dan 500.000 Belgische gebruikers. “We lanceerden Once omdat we zagen dat er een gemis was in de markt van serieus daten”, vertelt de Franse oprichter Jean Meyer. “We zagen dat er geen passende datingapp was voor single ambitieuze professionals die het al druk genoeg hebben.”

Allemaal goed en wel, maar wat als je nu geen klik hebt met jouw matches? Wat als je prins op het witte paard er niet tussen zit? Dan is slow dating eigenlijk gewoon de slow motion versie van andere datingapps. Meyer geeft toe dat dat een keerzijde van de medaille is, maar hij vindt het vooral belangrijk dat Once veel minder tijdrovend is. “Zelfs als je match op niets trekt, is dat oké", vertelt hij aan het tijdschrift Cosmopolitan. “Het ergste wat er dan gebeurt, is dat je dan geen gesprek aanknoopt met die potentiële partner, maar je legt daarna je telefoon tenminste opzij. Je gaat iets anders doen en verdoet je tijd niet aan swipen tussen de honderden profielen.”

Daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Ben jij de vele swipe-sessies ook beu en wil je slow dating een kans geven? Dan kan je Once downloaden of een aantal andere trucjes toepassen.

1. Verplicht jezelf om het gebruik van datingapps te beperken tot bepaalde plaatsen en tijdstippen, bijvoorbeeld in het kleinste kamertje of op de trein.

2. Gebruik een timer. Leg jezelf bijvoorbeeld op dat je elke dag maximum een halfuur op een datingapp mag zitten.

3. Voer de ‘20 seconden regel’ in: voor je naar links of rechts swipet, moet je het profiel van de potentiële partner minstens 20 seconden bekeken hebben.



4. Stel een maximum aantal swipes per dag op. Heb je 20 keer naar links of rechts geveegd? Dan ben je klaar voor die dag!