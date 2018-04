Ben je aan het daten en ook nog actief op Tinder? Volgens een relatie-expert is dit het moment om offline te gaan Redactie

10 april 2018

14u56

Bron: Daily Mail 0 Seks & Relaties Wie aan online dating doet zal de situatie vast wel herkennen: je bent een paar weken aan het daten, maar je hebt de datingapps op je telefoon nog niet verwijderd. Geen probleem, tot je date in kwestie dat ontdekt en er ruzie ontstaat. Moet je alle apps dan echt meteen van je telefoon halen van zodra je begint te daten? Relatie-expert Louanne Ward weet raad.

Als je iemand hebt leren kennen via een datingapp maar nog niet zeker bent waar de relatie naartoe gaat, bestaat de kans dat je de app nog op je telefoon bewaart of er af en toe nog eens op gaat kijken. Voor in het geval van. Alleen kan dat serieus verkeerd geïnterpreteerd worden door je (potentiële) partner in kwestie.

Volgens relatie-expert Louanne Ward is het belangrijk dat je anno 2018 van in het begin duidelijke regels afspreekt hierover. Uit een enquête die ze hier zelf over uitvoerde, bleek dat bijna 70% van de ondervraagden namelijk vindt dat op een datingapp actief zijn tijdens een relatie een teken van ontrouw is. Zelfs in de eerste weken van een relatie.

“Bespreek meteen met elkaar naar wat voor soort relatie jullie beiden op zoek zijn,” legt Ward uit. “Op die manier vermijd je waarschijnlijk al heel wat conflicten en frustraties op een later punt. Het is onmogelijk om een vast punt te bepalen waarop je datingapps van je telefoon moet verwijderen omdat elke relatie nu eenmaal op een ander tempo verloopt.”

Derde fase van de relatie

“Als ik toch iets van een tijdstip moet geven, zou ik koppels aanraden om alle datingapps te verwijderen wanneer ze met hun relatie in de derde fase terechtkomen. De eerste fase is wanneer je elkaar leert kennen op dates, de tweede is wanneer je seksueel actief wordt met elkaar en in de derde leer je elkaars vrienden en familie kennen en maak je plannen voor de toekomst. Bij sommige koppels duurt dit amper twee of drie weken, soms duurt het maanden voor ze aan de derde fase toe zijn. In ieder geval is het belangrijk dat je alle datingapps verwijdert van zodra jullie besluiten om exclusief te gaan daten," aldus Ward.

Toch haalt de relatie-expert nog eens aan waarom het zo belangrijk is om het onderwerp datingapps uitgebreid, maar op een luchtige manier te bespreken in het begin van de relatie. “Je mag nooit verwachten van iemand dat hij of zij exact dezelfde waarden en normen als jou deelt. Om niet teleurgesteld te raken of zelfs kwaad, bespreek je dit daarom best zo snel mogelijk.”

Extra tip: het werkt helaas niet om zomaar de Tinder-app te verwijderen van je telefoon, want dan blijft je profiel nog wel in de omloop. Je moet eerst in de app zelf je account verwijderen en pas dan kun je de app van je smartphone halen.