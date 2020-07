Belgische weddingplanner prijkt op de cover van Harper’s Bazaar (en deelt dé trouwtrends voor 2021)

Seks & Relaties Niet iedereen haalt de cover van het magazine Harper’s Bazaar. Maar de Belgische weddingplanner Eline Ros (29) heeft het toch mooi klaargespeeld. Zij organiseerde een Antwerps trouwfeest tot in de puntjes, en het resultaat haalde de Australische editie van het bekende tijdschrift. We belden haar op voor een reactie, en ze verklapt ineens de trouwtrends voor 2021.

Vorig jaar stapten de Belgische Julie Van Hassel en de Brit Charlie Morrison in het huwelijksbootje in Antwerpen. Om ‘de mooiste dag van hun leven’ op poten te zetten, schakelden ze de hulp in van weddingplanner Eline Ros. Het resultaat mag er zeker zijn, en dat dachten ze ook bij Harper’s Bazaar. Het trouwfeest kreeg deze week een prominent plekje in het toonaangevende magazine, en stond zelfs vermeld op de cover.

“Overweldigend hé”, reageert Eline. “Een tijd geleden deed ik nog research naar de beste weddingplanners ter wereld. Zij hadden allemaal een vermelding in Harper’s Bazaar bij hun referenties staan. Dat ik nu hetzelfde kan zeggen, is een droom die uitkomt."

Door de pandemie is minstens driekwart van alle afspraken gecanceld of uitgesteld Eventplanner Eline Ros

De internationale aandacht is ook een fijne oppepper, zegt Eline, want door de coronacrisis stond alles op een laag pitje. “Mijn agenda voor het hele jaar was gevuld, met trouwfeesten en andere evenementen. Maar helaas, door de pandemie is minstens driekwart van de afspraken gecanceld of uitgesteld.”

“Veel koppels die normaal gezien nu zouden trouwen, proberen het toch nog te vieren in intieme kring. Bijvoorbeeld door hun dichte familie uit te nodigen voor een klein etentje, bij hen thuis of elders. Maar de meeste mensen kiezen ervoor om het hele gebeuren uit te stellen naar volgend jaar. Nog altijd, trouwens. Je mag opnieuw meer gasten uitnodigen, maar veel mensen willen bij een trouwfeest de dansbenen strekken, en dat mag momenteel nog niet. Dan wachten ze liever nog eventjes.”

Trouwen anno 2021

Met andere woorden: 2021 wordt ongetwijfeld druk-druk-druk voor trouwerijen. Ben jij ook van plan om volgend jaar het ja-woord te geven, en heb je nog wat geregel voor de boeg? Dan deelt Eline Ros enkele tendensen om mee rekening te houden, want door de coronacrisis zal het gemiddelde trouwfeest er toch een tikje anders uitzien dan vroeger.

Snakken naar contact

“Door de quarantaine zaten mensen gescheiden van elkaar. Dat deed ons snakken naar contact en opnieuw samenzijn. In de toekomst zal die gezellige samenhorigheid nog belangrijker zijn bij trouwfeesten. Voor de eeuwwisseling stond een huwelijksfeest symbool voor het vertrek bij de familie en de start van een eigen verhaal voor het koppel. Nu staat samen vieren met vrienden en familie centraal", stelt Eline. Hoe zich dat concreet vertaalt? Dat kan verschillende kanten uitgaan: van ceremonies die aan belang winnen tot activiteiten en spelen die je samen kan doen met de vrienden en familie.

Persoonlijke touch

“Vroeger zagen trouwfeesten er allemaal hetzelfde uit. Iedereen had een gelijkaardige menu, vierde in een typische feestzaal en had dezelfde tafeldecoratie. Dan is er een evolutie geweest, waarbij Pinterest een belangrijke rol speelde. Koppels gebruikten het platform als inspiratie en gingen op zoek naar mooie beelden om eventueel te kopiëren. Nu stappen mensen echt af van standaardsettings. Ze willen dat hun huwelijk past bij hun persoonlijk verhaal. Heb je een koppel dat houdt van muziek en niet per se van een wild uitgaansleven? Dan kan ik me voorstellen dat ze niet kiezen voor een klassiek dansfeest, maar wel voor een festival in het groen, met verschillende bands die overdag komen optreden.”

In de openlucht

Eline: “Er zijn al heel wat stellen die in de openlucht trouwen, maar dat zal in de toekomst nog toenemen. Om twee redenen. De kans bestaat dat er een tweede lockdown komt, en in de buitenlucht is nu eenmaal meer toegelaten. Daarnaast is het klimaat in ons land een beetje aan het veranderen en hebben we meer mooie, warme dagen. Dan is het simpelweg aangenaam om buiten te vieren. Ik stel altijd een plan B op voor regenweer. Bijvoorbeeld een afdak of een ruimte binnen. Tegenwoordig vragen koppels steeds meer om een plan B voor té mooi weer. (lacht) Dan moet ik erop letten dat er voldoende manieren zijn om af te koelen.”

Klein en fijn

“Ik heb het nog niet met eigen ogen gezien, maar ik kan me perfect inbeelden dat koppels minder mensen zullen uitnodigen. Door de coronarestricties zijn ze gaan nadenken over wie ze er écht bij willen hebben en met wie ze dat moment willen delen.”

Geen buffet meer

“Sinds corona zijn buffetten minder aan de orde. Iedereen die dezelfde lepel vastpakt, dat is niet aangeraden. Het kan zijn dat maaltijden opnieuw wat traditioneler aangepakt zullen worden, waarbij je bediend wordt aan tafel en obers je een bord geven en je glas wijn bijvullen. Toch iets te klassiek? Dan zijn sharing diners een tof alternatief. Hierbij worden verschillende hoofd- en bijgerechten op tafel gezet, die je met een beperkt aantal tafelgenoten kunt delen.”

Unieke locatie

“Trouwfeesten zijn heel vluchtig. In een wip is het gepasseerd”, vertelt Eline. “Tel daar nog eens bij dat we ongelofelijk veel informatie binnenkrijgen: op sociale media als Instagram zien we de ene mooie foto na de andere. Onthou dan maar eens al die leuke adresjes, restaurants, picknickplaatsen, feestzalen ... die je ziet.”

“Die combinatie zorgt ervoor dat koppels echt willen dat hun trouw een verpletterende, en vooral blijvende indruk nalaat. Het moet iets zijn dat mensen onthouden. De locatie speelt een grote rol. Zelf krijg ik veel mensen over de vloer die op zoek zijn naar een plek die iets anders is dan de typische standaardfeestzaal. Denk bijvoorbeeld aan een industrieel pakhuis, een verlaten boerderij of een charmant kasteel. Als de locatie ook nog een emotionele waarde heeft - zoals een buitenverblijf van hechte familie - is dat extra mooi meegenomen."