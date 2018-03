Belg heeft vooral seks "omdat het leuk is" MV

29 maart 2018

11u23

De belangrijkste reden waarom Belgen de liefde bedrijven is "omdat het leuk is". Dat blijkt uit een seksuologisch onderzoek van de UGent en het UZ Gent bij 4.655 Belgen. Mannen en vrouwen hechten evenveel belang aan die reden, ondanks de maatschappelijke veronderstelling dat vrouwen intimiteit belangrijker zouden vinden dan lust en plezier.

"Hoewel mannen geneigd zijn om vaker fysieke redenen aan te halen (zoals lust) en vrouwen geneigd zijn om vaker emotionele redenen aan te halen (zoals verlangen naar intimiteit), zijn deze verschillen erg klein. In de jongste leeftijdsgroep (geboren tussen 1997 en 2001) is er zelfs geen significant verschil", zegt klinisch psycholoog-seksuoloog Elia Wyverkens.

Naast "omdat het leuk is" geven de respondenten ook aan seks te hebben "omdat het goed voelt". Op de derde en vierde plaats staan vleselijke voordelen met "omdat ik lichamelijk genot wilde ervaren" en "omdat ik geil was". Ten slotte gaven heel wat respondenten ook aan voor seks te kiezen "omdat het opwindend en avontuurlijk is".

55 jaar

Bij Belgen ouder dan 55 jaar geeft seks minder voldoening. Waar de jongste respondenten (-18 jaar) hun seksueel leven gemiddeld een score van 8.4/10 geven, geven 55-plussers het nog een score van 6.2/10.

Het belang van seks volgt dan weer een omgekeerde evolutie: waar dit voor jongeren 6.7/10 scoort, scoort het voor ouderen gemiddeld 8.2/10. "We denken dat dit komt door de lagere frequentie bij ouderen. Hoe minder evident de seks, hoe belangrijker het wordt", zegt Elia Wyverkens.