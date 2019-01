Beest of blèh: gedrag van man verklapt hoe hij is in bed Liesbeth De Corte

22 januari 2019

15u11

Bron: Glamour 0 Seks & Relaties Na enkele dates wil je graag ‘een stapje verder gaan’. Als je een beetje op Bridget Jones lijkt, wil dat zeggen dat je de moeite neemt om je benen te ontharen én te kiezen tussen sexy lingerie of een bomma-onderbroek. Allemaal spannend, tot blijkt dat je vlam geen potten breekt in bed. Enkele psychologen en relatietherapeuten verklappen hoe je zo’n teleurstelling kunt voorkomen.

Do: Hij is attent en luistert aandachtig

Je hebt gevers en nemers, stelt lichaamstaalexpert Jo Emerson. “Is jouw vlam iemand die oprecht in jou geïnteresseerd is? Iemand die wil weten wat je denkt en benieuwd is naar wat je gelukkig maakt? Dan is de kans groot dat je met een gever te maken hebt”, meent ze.

Haar redenering: “Een man die van jou prioriteit numero uno maakt, zal je waarschijnlijk overladen met veel aandacht.” Om te weten of zijn intenties daadwerkelijk oprecht zijn, moet je ook nagaan hoe hij zich gedraagt tegenover anderen. Is hij even attent tegenover zijn familie, vrienden en zelfs die ene ober op restaurant?

Don’t: Hij is snel op z’n tenen getrapt

Er zijn zo van die machomannen die zich in hun mannelijkheid aangetast voelen als jij de rekening wilt betalen. Toegegeven: een goede portie mannelijkheid is best sexy. Maar als hij humeurig of zelfs boos wordt als jij de touwtjes in handen neemt, is het een heel ander verhaal.

Relatietherapeut Clarissa Bloom stelt voor om jezelf de volgende vragen te stellen: gedraagt hij zich ontzettend mannelijk en trots? Of is hij ook best romantisch en respectvol naar jou toe? “Als dat laatste niet toepasbaar is, kan je ervan uitgaan dat hij best egoïstisch is in bed”, besluit ze.

Do: Hij is sportief én emotioneel

Het is nogal wiedes dat een sportieveling ook langer kan presteren tussen de lakens. Maar volgens psycholoog en relatie-expert Claire Scott vertelt een sixpack niet alles. “Mannen die ook durven praten over hun gevoelens voelen intuïtief beter aan wat jij lekker vindt”, legt ze uit. “Daarnaast is er een betere flow en klik tussen jullie twee.”

Don’t: Hij is ijdel

Een degelijke portie zelfvertrouwen is perfect, maar hij moet zich ook niet gedragen als een showpony. “Praat je date vooral over zichzelf, zijn vaardigheden en successen? Dan moeten er alarmbellen afgaan”, reageert Kenny Mammarella-D’Cruz, een coach die ook weleens The Man Whisperer (oftewel de mannenfluisteraar) wordt genoemd.

Relatie-expert Kate Mansfield gaat nog een stapje verder. “Mannen die niet blaken van zelfvertrouwen, zijn vaak beter in bed. Tussen de lakens durven ze weleens los te komen. En omdat ze zich willen bewijzen, is de kans klein dat ze zich lui en egoïstisch gaan gedragen.”

Do: Hij wordt niet snel kwaad

Ook zijn humeur en communicatievaardigheden kunnen veel verklappen. Dat beweert althans psycholoog Becky Spelman. “Het is belangrijk dat een man niet alleen graag praat, maar ook luistert”, zo steekt ze van wal. Er is immers een groot verschil tussen een monoloog of een gesprek voeren.

“Kan hij alleen verhitte discussies voeren over zaken als politiek? Dat is geen goed teken. Als hij daarentegen wel lacht met jouw mopjes en rustig kan babbelen over serieuze zaken, is de kans groter dat hij empathisch is en rekening houdt met jouw gedachtegang.” Toch ook twee belangrijke aspecten voor een geslaagde vrijpartij, vindt Spelman.

Don’t: Hij draagt een zonnebril op zijn datingprofiel

Anno 2019 is de kans groot dat je jouw nieuwe liefde hebt leren kennen via Tinder of een andere datingapp. Het nadeel van zo’n virtuele ontmoeting? Je bent niet zeker of je match op zoek is naar een ideale levensgezel, of simpelweg een eenmalige hete nacht.

Volgens Bloom zijn er wel enkele signalen waar je op kunt letten. Namelijk: is zijn profiel open of hult hij zich in anonimiteit? Draagt hij bijvoorbeeld een zonnebril, of staan er veel foto’s van z’n (eventueel indrukwekkende) torso op zijn profiel? Dan is de kans groot dat ze niet op zoek zijn naar iets serieus.

“En wat als ze een berichtje hebben gestuurd? Check dan of het persoonlijk is, en of er een verwijzing naar je profiel in zit. Als ze de moeite hebben genomen om jouw bio te lezen, is de kans groter dat je niet één van hun vele veroveringen bent”, legt Bloom verder uit.

Don’t: Hij onderbreekt jou voortdurend

Onderbreekt hij je af en toe? Dat kan natuurlijk aan de zenuwen liggen. Maar als hij het ook na de eerste, tweede of derde date blijft doen, is er misschien iets anders aan de hand. Dat vertelt relatie-expert Megwyn White. “Misschien is hij een ongeduldig type, misschien is hij iemand die alles vanuit zijn eigen perspectief wil bekijken. Hoe het ook zij: de kans is groot dat zo iemand ook enkel en alleen aandacht heeft voor zichzelf.”