Bedgeheimen van Belgen: we worden graag gewekt voor wilde nacht en 1 op de 5 vrouwen slaapt met teddybeer HA

01 augustus 2018

16u10

Bron: Twoo 0 Seks & Relaties Het is heet. IJs en ventilatoren gaan vlot over de toonbanken, gekoelde dranken en zweet vloeien rijkelijk en de slapeloze nachten rijgen zich aan elkaar. De Belgische sociaalnetwerk-app Twoo vroeg zich af hoe de Belgen met dat slapen omgaan en dook in haar database. Wat blijkt uit een rondvraag bij zo’n 7.500 Belgen? Bijna 1 op 5 Belgische vrouwen slaapt met een teddybeer en 79% van de Belgische mannen wordt graag gewekt voor een wilde nacht.

Het is niet altijd even gemakkelijk om met dit weer de slaap te vatten. Maar uit de bevraging van Twoo blijkt dat we ook bij normale temperaturen regelmatig wakker liggen. Belgische vrouwen hebben hier vaker last van dan mannen. 46,1% van de vrouwen geeft aan regelmatig tot vaak last te hebben van slapeloosheid. Bij de Belgische mannen (29,1%) ligt dat percentage veel lager.



Mannen slapen niet enkel beter, ze zijn ook toleranter voor storende geluiden. Waar 71,4% van de Belgische mannen het niet erg zou vinden om de kamer te delen met iemand die snurkt, ziet 41,9% van de vrouwen dit absoluut niet zitten.

Pyjama, ondergoed of naakt

Ook qua slaapoutfit vallen er verschillen te noteren. 30,3% van de Belgische vrouwen slaapt in een pyjama, 23,7% houdt het bij ondergoed. Bij de mannen is dat respectievelijk 12,4% en 42,6%. Maar liefst 40,8% van de Belgische mannen slaapt het liefst in adamskostuum, bij de vrouwen ligt dat percentage met 28.2% een pak lager.



Toeval of niet, uit de bevraging van Twoo blijkt ook dat mannen het absoluut niet erg vinden om gewekt te worden voor een wilde nacht. "79% van de mannen geeft aan dat hun partner hen altijd wakker mag maken voor wat actie. Ook de Belgische vrouwen (56,1%) staan niet weigerachtig tegenover wat kussen en strelen wanneer ze al slapen, al hangt het bij vrouwen toch iets vaker van het moment af (42%)", vertelt Lien Louwagie, woordvoerder van Twoo.

Tegelijk geven mannen vaker aan zich aan 'een nachtje door' te wagen. Meer dan de helft van de Belgische mannen (51,1% - tegenover 27,6% van de vrouwen) bleef al eens op voor meer dan 36 uur.

Teddybeer

36,9% van de Belgen luistert graag naar muziek tijdens het slapen. 3,3% van hen heeft dit zelfs nodig om de slaap te vatten. Daartegenover geeft 3,.7% van de vrouwen en 22,5% van de mannen aan dat ze niet zouden kunnen slapen terwijl er muziek op staat.

Uit de rondvraag blijkt daarnaast dat Belgische vrouwen vaker lezen voor het slapengaan dan mannen. Terwijl 40,8% van de vrouwen aangeeft regelmatig tot elke avond een paar pagina’s te lezen, ligt dat percentage met 25,4% bij de mannen bijna de helft lager.

Opvallend nog ten slotte: bijna 1 op 5 Belgische vrouwen (18%) slaapt met een teddybeer, tegenover 5,7% van de mannen.